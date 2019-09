Rajiv van La Parra gaat Champions League in: "Hij wilde hier niet meer spelen"

Huddersfield Town heeft Rajiv van La Parra van de hand gedaan.

De Championship-club maakt zondag via de officiële kanalen melding van een transfer van de aanvaller naar Rode Ster Belgrado. Dat betekent dat hij binnenkort in de groepsfase van de gaat spelen tegen , Olympiacos en .

Van La Parra speelde sinds maart 2016 voor . De vleugelaanvaller kwam op huurbasis over van en verbond zich daarna definitief aan the Terriers . In zijn eerste seizoen kwam Van La Parra tot 43 officiële duels in de Championship en had hij een belangrijk aandeel in de promotie naar de Premier League.



Het eerste jaar van Van La Parra in de Premier League was goed te noemen. Hij speelde 37 duels en scoorde 6 keer, terwijl Huddersfield boven de rode streep eindigde. Afgelopen seizoen kwam de buitenspeler niet verder dan vijf duels en degradeerde de club.

"Zowel zijn management als hijzelf maakte zeer duidelijk dat hij hier niet meer wilde spelen", laat voorzitter Phil Hodgkinson weten.



Rode Ster Belgrado heeft naar verluidt ruim een miljoen euro voor La Parra betaald. De aanvaller doorliep de jeugdopleiding van , maar maakte als tiener de overstap naar het Franse . Hij kwam nadien drie seizoenen uit voor sc , alvorens hij in Engeland aan de slag ging.