'PSV weet van Russische interesse en mikt op som van maximaal 15 miljoen'

De kans is nog altijd aanwezig dat PSV deze zomer afscheid gaat nemen van Gastón Pereiro.

Voetbal International meldt dinsdagavond namelijk dat het Russische Spartak Moskou zijn oog heeft laten vallen op de Uruguayaanse middenvelder. mikt naar verluidt op een transfersom van tussen de tien en vijftien miljoen euro.

Spartak heeft zich officieel nog niet gemeld bij PSV voor Pereiro, maar de Eindhovense club is naar verluidt bereid om mee te werken aan een vertrek van de spelmaker. Het contract van Pereiro loopt na dit seizoen immers af en met onder anderen met Mohammed Ihattaren, Sam Lammers, Ibrahim Afellay en Erick Gutiérrez heeft men voldoende alternatieven achter de spits, zo klinkt het.



Spartak zou de komst van Pereiro in elk geval wel zien zitten. De Russische grootmacht is 'zeer gecharmeerd' van de kwaliteiten van de aanvallende middenvelder en zal mogelijk spoedig een officieel bod neerleggen op de burelen van het Philips Stadion. PSV mikt naar verluidt op een transfersom van tussen de tien en vijftien miljoen euro.



Pereiro heeft er vier seizoenen opzitten in dienst van PSV. Hij werd in de zomer van 2015 voor ongeveer zeven miljoen euro opgepikt bij Nacional en speelde sindsdien telkens minstens 27 -wedstrijden per seizoen. Het afgelopen seizoen kwam hij 27 keer in actie in competitieverband, waarvan 23 maal als basisspeler. Daarin was hij goed voor tien doelpunten.