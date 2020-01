'PSV op het laatste moment toch afgetroefd in strijd om Rodríguez'

De toekomst van Ricardo Rodríguez blijft de gemoederen bezighouden.

De linksback van leek een voorkeur te hebben voor , maar Nicolò Schira komt woensdagochtend met een andere lezing. De Italiaanse transferexpert meldt dat Rodríguez nu weer inzet op een overgang richting , dat bereid is om te voldoen aan de huursom van een miljoen euro.

De vleugelverdediger zou dan in de zomer voor zes miljoen euro definitief worden overgenomen. Diens zaakwaarnemer arriveerde woensdagochtend op het kantoor van Milaan om een eventuele deal met Fenerbahçe te bespreken.

Onder meer De Telegraaf en Voetbal International kwamen dinsdag met het bericht dat technisch manager John de Jong en commissaris Peter Fossen naar Italië waren afgereisd om om de komst van Rodríguez.

Milan zou in eerste instantie alleen over een definitieve verkoop willen praten, maar naar verluidt is de Italiaanse club nu bereid om de linksback op huurbasis te laten vertrekken.

Er moet wel een akkoord komen over een optie tot koop. PSV leek aan alle voorwaarden te kunnen voldoen, maar de overgang lijkt nu toch weer op losse schroeven te staan.

Rodríguez, met een contract in het San Siro tot medio 2021, is al langer onderwerp van gesprek tijdens deze transferperiode. De international van Zwitserland werd naast PSV en Fenerbahçe onlangs ook gelinkt aan .

De verdediger, in 2017 voor vijftien miljoen euro overgenomen van , kan door de komst van Theo Hernández niet langer rekenen op een basisplaats bij Milan. Rodríguez, dit seizoen goed voor vijf optredens, wil daarom van club wisselen, om zo zijn plaats in de Zwitserse EK-selectie veilig te stellen.

Bij PSV lijkt Rodríguez verzekerd van speeltijd, daar de Eindhovenaren al het hele seizoen problemen hebben met de linksbackpositie. Toni Lato voldeed niet aan de verwachtingen van de inmiddels ontslagen Mark van Bommel.

De linksback speelt inmiddels voor Osasuna. Daarnaast maakten ook Michal Sadílek en Oscar Boscagli geen indruk aan de linkerkant van de PSV-verdediging, waardoor de technische leiding uitkwam bij Rodríguez.