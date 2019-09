PSV kan bij Olympische Spelen nog meer profiteren van populariteit

PSV ontvangt woensdagavond FC Groningen in het Philips Stadion, een bijzonder duel voor Ritsu Doan.

De aanvallende middenvelder uit Japen ruilde laatstgenoemde Eredivisionist deze zomer in voor een avontuur in Eindhoven, nadat het onderste uit de kan heeft proberen te halen. Doan doet het momenteel goed bij , stelt trainer Mark van Bommel vast.

De coach wil Doan niet zozeer minuten geven tegen de Trots van het Noorden omdat het de ex-werkgever van de Japanner betreft. "Dan zou ik spelers met zes vorige clubs twaalf wedstrijden moeten laten spelen", citeert het Eindhovens Dagblad Van Bommel, die blij is met Doan. "Hij maakt een uitstekende indruk en laat de dingen zien waarop we hem gescout hebben."

Naast het sportieve aspect kan PSV ook in commercieel opzicht profiteren van Doan, aangezien hij een van de populairste voetballers van Japan is, een land met 125 miljoen inwoners. Sportmarketeer en Japan-expert Edward Rikkert de Koe, die eerder tipte met het aantrekken van Shinji Ono, zegt dat PSV goed heeft gehandeld inzake Doan.

"Toen Ono voor Feyenoord speelde, ging de waarde van de uitzendrechten voor de in Japan zeven keer over de kop", weet Rikkert de Koe.

"Door de aanwezigheid van populaire Japanse spelers stijgt de waarde van de Eredivisie in Japan relatief fors. Bij FC Groningen zijn de afgelopen jaren goede resultaten geboekt na het aantrekken van Doan en dat is een van de redenen waarom de club commercieel doorgaat in Japan", aldus de sportmarketeer, die verwacht dat de populariteit van Doan rondom de Olympische Spelen in Tokyo nog verder zal stijgen.