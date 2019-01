'Patron' Feyenoord vertrekt mogelijk: "Vraag me af of topclubs hem écht willen"

Tonny Vilhena ligt nog tot medio 2020 vast bij Feyenoord, waardoor een vertrek komende zomer tot de mogelijkheden behoort.

Gertjan Verbeek ziet de 24-jarige middenvelder wel in de Bundesliga acteren. De momenteel clubloze trainer stelt in gesprek met ELF Voetbal dat Engeland ook goed zou zijn voor de vijftienvoudig Oranje-international.



"Ik denk dat hij met zijn manier van spelen erg goed zou kunnen aarden in de Duitse Bundesliga. Misschien nog beter dan in Engeland. Maar ik vraag me wel sterk af of topclubs als Roma, Tottenham Hotspur, maar ook Bayern, Dortmund, Manchester City of Liverpool Vilhena écht willen. Dat zal niet voor de basis zijn", aldus Verbeek, die Vilhena adviseert eerst een tussenstap te maken.



"Van wat ik op het veld zie, oogt hij mentaal krachtig", vervolgt Verbeek over de middenvelder van Feyenoord. "Op het veld is Vilhena dominant, meer dan in voorgaande jaren. Hij is sinds het vertrek van Karim El Ahmadi de patron op het middenveld bij Feyenoord. Meer dan Jordy Clasie. Ik zie Vilhena ook niet meer door een ondergrens zakken."



Verbeek stelt dat Vilhena niet meer beter wordt bij Feyenoord en wijst naar het 'schrijnende niveau' in de Eredivisie. De oefenmeester ziet dat de middenvelder nieuwe prikkels nodig heeft. "Betere teamgenoten, betere tegenstanders. Vilhena kan goed in de rol van controleur spelen, maar ook meer vooruitgeschoven. Ik vind hem volwassen spelen, het druistige van voorgaande jaren is ervan af."