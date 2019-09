Pablo Rosario: "Ik had verwacht dat ik meer krediet bij Ajax had opgebouwd"

De topper tussen PSV en Ajax wordt zondag voor Pablo Rosario een weerzien met de club waar hij vier jaar als jeugdspeler actief was.

De 22-jarige middenvelder kwam uiteindelijk, mede door blessureleed, niet verder dan de B1 en moest de club in de zomer van 2014 verlaten. Via FC kwam hij alsnog in de Nederlandse top terecht.

"Ik vond het jammer dat ik weg moest, want ik had verwacht dat ik meer krediet had opgebouwd", denkt Rosario in gesprek met de NOS terug aan zijn vertrek. "Ik was het seizoen ervoor nog aanvoerder van de B2." Hij staat zondag zonder rancune tegenover . "Ik vond het vroeger wel 'een dingetje' om tegen Ajax te spelen. Nu heeft het veel minder sentiment."

Via Almere City maakte Rosario alsnog naam in het betaald voetbal. Hij leerde naar eigen zeggen veel over zichzelf. "Bij Ajax was alles geregeld. Je hoefde zelf weinig te doen. Je werd thuis opgehaald en weer voor de deur afgezet. Bij Almere moest ik veel meer zelf regelen. Zelf naar de club toe en we trainden veel in de avond. Ik denk dat dat mij veel heeft geholpen en heeft gevormd. Het ligt aan mezelf of het met mijn carrière wel of niet lukt."

Rosario verkeerde bijna een jaar geleden in de vorm van zijn leven, met een doelpunt tegen in de én zijn debuut voor het als absolute hoogtepunten. Een jaar later is de onbevangenheid bij Rosario echter verdwenen. Hij heeft nog niet de vorm van vorig jaar. "Ik zit niet in de makkelijkste fase. Ik heb vier, vijf wedstrijden gehad waarvan ik dacht: 'dit is niet de Pablo die ik ken'", erkent de middenvelder.

"Als je een slechte wedstrijd hebt gespeeld, wil je het de volgende wedstrijd nog beter doen. Maar omdat je erover gaat nadenken, gaat het juist fout." Het dragen van de aanvoerdersband staat volgens Rosario los van vormdip. "Nu ik slecht speel, wordt automatisch eerder de nadruk op het aanvoerderschap gelegd. De media zitten erbovenop. Ik vind het niet vervelend, want ik wist van tevoren dat dit kon gebeuren."