Overmars ziet 'gevaar' op de loer liggen: "Dan heb je gewoon een probleem"

De directie van Ajax gaat altijd zorgvuldig te werk als het om aantrekken van spelers gaat.

Directeur spelerszaken Marc Overmars kijkt niet louter naar de voetballende kwaliteiten van een potentiële aankoop. Ook de motivatie om bij de Amsterdamse club te willen spelen speelt een belangrijke rol in zijn afweging een speler al dan niet op zijn wensenlijstje te plaatsen, zo vertelt hij in gesprek met Voetbal International.

Overmars haalt Arkadiusz Milik aan als voorbeeld. De Poolse aanvaller werd voor 2,5 miljoen euro overgenomen van en twee jaar later voor 32 miljoen euro verkocht aan . "Een bankzitter van (waar Milik op huurbasis speelde, red.) haalden we als spits voor 1. Ik denk dat niet veel mensen dat zouden durven. Maar hij heeft het hier fantastisch gedaan. Met zijn scorend vermogen, maar vooral ook de drive om beter te worden." Een 'uitstekende deal', zo oordeelt de oud-aanvaller. "Dat detail van intrinsieke motivatie was en is zo sterk aanwezig bij hem. Als je nu ook weer kijkt. Hij heeft twee keer zijn kruisband afgescheurd, maar knokte zich terug en is weer zo belangrijk voor Napoli."



Er is echter geen garantie op succes, weet ook Overmars. De financieel gezien sterke positie van Ajax kan soms een vertekend beeld geven. "Het gevaar ligt altijd op de loer, ook nu. Als je twee hele dure spelers koopt en die renderen niet, dan heb je gewoon een probleem." Zorgvuldig gaat dus boven alles, zeker omdat Ajax zich niet kan meten met de Europese grootmachten. "Daarbij gaan wij als club niet snel boven een transfersom van boven de twintig miljoen euro zitten, waar veel andere clubs in de Europese top dat wel makkelijk doen. Het is dus zaak om te blijven presteren, niet alleen op het veld."



Ajax krijgt wekelijks honderden spelers aangeboden van zaakwaarnemers, maar interessante opties zitten er zelden bij. "We hebben onze eigen zaken goed op orde. 95 procent van de spelers komt voor uit ons eigen beleid", stelt Overmars. "Uiteindelijk is de intrinsieke motivatie iets dat voor mij misschien wel het allerbelangrijkste is. De wil om alles eruit te halen, ook als je hier bij Ajax speelt. Dat is de basis om de top te bereiken."