Overmars: "Voorbeelden zijn er genoeg, van Daley Blind tot Zlatan Ibrahimovic"

Marc Overmars is te spreken over de opmars die Erik ten Hag de voorbije maanden heeft weten te maken met Ajax.

De oefenmeester werd in de winterstop van afgelopen seizoen aangesteld als opvolger van Marcel Keizer en had het niet makkelijk in zijn eerste maanden. Vooroordelen van buitenwereld speelden daarin een belangrijke rol.

"Het is moeilijk voor een trainer om halverwege ergens in te stappen", vertelt de directeur spelersbeleid via de officiële kanalen van de Amsterdamse club. "We wisten ook dat hij de tijd nodig had om het elftal naar zijn hand te zetten. Dat kost gewoon een periode van een aantal maanden. We hebben het even zwaar gehad, maar dat is altijd goed."



"Soms moet je van heel ver komen om te laten zien wie je bent. Voorbeelden zijn er genoeg, van Daley Blind tot Zlatan Ibrahimovic." Er ontstonden al snel vooroordelen over Ten Hag, maar daar kon Overmars weinig mee. "Ik loop al lang genoeg mee", benadrukt de oud-aanvaller. "Met die vooroordelen kan ik niks. Je moet kijken naar wat ze kunnen. Het is hetzelfde met spelers; je moet niet altijd kijken naar wat ze niet kunnen. Waar ze goed in zijn, dát moet doorontwikkeld worden."



"Erik heeft veel kwaliteiten en hopelijk kunnen we de lijn doortrekken." Een jaar na zijn aanstelling weet men ook intern als geen ander hoe Ten Hag is. "Erik is iemand die zich overal mee bemoeit en dat ook kan. Dat is een kwaliteit van hem en daar moet je samen muziek van maken", besluit Overmars.



Ajax is dit seizoen nog op drie fronten actief. De ploeg van Ten Hag heeft een achterstand van twee punten op koploper en regerend landskampioen PSV, staat in de achtste finales van de Champions League tegenover titelverdediger Real Madrid en neemt het in de kwartfinales van de KNVB Beker op tegen sc Heerenveen.