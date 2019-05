Oud-spits Ronaldo vindt positieve tendens rond Messi 'extreem oneerlijk'

Barcelona leek op weg naar de finale van de Champions League door een 3-0 zege in eigen huis, maar Liverpool verraste de Catalaanse topclub.

Op Anfield wonnen the Reds met 4-0 van , wat wederom een pijnlijke uitschakeling in het miljardenbal tot gevolg had. Ronaldo vindt dat, nu de ploeg onder vuur ligt in eigen land, ook Lionel Messi kritiek moet krijgen.

Barcelona werd vorig jaar uitgeschakeld door , nadat de ploeg van Ernesto Valverde in de heenwedstrijd nog een overtuigende zege had geboekt. Dit seizoen ligt Barcelona er weer uit na een sensationele comeback, een gegeven waar veel kritiek op is in Spanje. Oud-spits Ronaldo vindt dat Messi ook deels verantwoordelijk is voor de deceptie.



"Het is oneerlijk om de hoofdschuldigen aan te wijzen voor deze nederlaag", begint de Braziliaan, geciteerd door Marca. "Ik constateert ook dat Barcelona een geweldige ploeg heeft en de beste speler ter wereld in de gelederen heeft, namelijk Messi. Ik hoorde onlangs dat, als ze verliezen, het aan Valverde ligt, Philippe Coutinho... Maar nooit Messi."



"En als ze winnen, is het vanwege Messi. Het is extreem oneerlijk, een gebrek aan respect naar de spelers en de technische staf", aldus de oud-aanvaller van Barcelona, die vond dat de Catalanen ook pech hadden tegen . "Barcelona is een geweldige ploeg met geweldige spelers. En ook goede trainers. Men moet voorzichtiger zijn met kritiek", besluit de oud-voetballer.