Opluchting bij PSV: "Uiteindelijk hebben we hier een punt gewonnen"

Dankzij een laat doelpunt van Donyell Malen hield PSV zaterdagavond toch nog een punt over aan de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen (2-2).

Het betekende voor de koploper evenwel het derde puntverlies in de laatste vijf competitiewedstrijden, maar aanvoerder Luuk de Jong koestert het punt. PSV kwam in het Abe Lenstra Stadion immers terug van een 2-0 achterstand. "Uiteindelijk hebben we hier een punt gewonnen, want voor hetzelfde geld verlies je hier", vertelt De Jong na afloop voor de camera van FOX Sports . Volgens de spits zat het PSV zeker niet mee in Friesland, al vindt hij ook dat de ploeg van Mark van Bommel kritisch naar zichzelf moet kijken.



"In de eerste helft krijgen zij drie kansen en benutten ze er twee, dat moet een keer afgelopen zijn bij ons", baalt De Jong. Door doelpunten van Mitchell van Bergen en Michel Vlap ging PSV halverwege rusten met een 2-0 achterstand. De Jong vindt dat de Eindhovenaren in de tweede helft goed geantwoord hebben. "In de tweede helft hielden we de druk erop en kwam Heerenveen er niet echt meer uit. Wij deden veel verkeerd, het mag niet gebeuren dat je zo moet knokken om nog een punt te halen."



Door het gelijkspel is de voorsprong van PSV op achtervolger Ajax voorlopig zeven punten. De Amsterdamse titelrivaal komt zondagmiddag op eigen veld nog in actie tegen NAC Breda en kan de achterstand dan verkleinen tot vier punten. Het betekende voor PSV het derde puntverlies dit kalenderjaar, na eerder al gelijke spelen tegen FC Emmen en FC Utrecht.