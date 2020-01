'NAC Breda aast op voormalig assistent van Ronald Koeman'

Kees van Wonderen is topkandidaat om de nieuwe trainer van NAC Breda te worden, zo melden BN DeStem en De Telegraaf.

De 51-jarige coach is beschikbaar nadat hij eind vorig jaar besloot op te stappen als assistent van bondscoach Ronald Koeman. De club uit de Keuken Kampioen Divsie zoekt nog altijd naar een nieuwe trainer nadat op 31 december Ruud Brood werd ontslagen.

Van Wonderen heeft volgens het regionale dagblad al meerdere gesprekken gevoerd met de directie. "Eerst telefonisch tijdens het trainingskamp in Portugal en vervolgens deze week twee een-op-een gesprekken om elkaars plannen aan te horen en in een persoonlijk onderhoud toe te lichten", zo klinkt het.

Voorafgaand aan het duel tussen en NAC van vrijdagavond (0-0) zaten beide partijen opnieuw met elkaar om de tafel. Naar verwachting wordt Van Wonderen nog deze maand aangesteld als trainer van NAC.

Het wordt de eerste klus van Van Wonderen als hoofdtrainer, die geen onbekende is in Breda. In de periode 1994 tot 1996 speelde hij twee seizoenen voor NAC, waar de 32-jarige Willem Weijs het nu voor het zeggen heeft. Na zijn periode als profvoetballer was hij assistent-trainer bij en ging hij daarna aan de slag bij de KNVB, waar hij diverse jeugdteams onder zijn hoede had.

In 2018 werd hij toegevoegd aan de technische staf van Koeman, maar in die rol voelde hij zich niet prettig.

Van Wonderen liet eind vorig jaar weten te vertrekken als assistent-bondscoach. "Ik voelde me niet happy in de rol die ik moest vervullen en als je je niet senang voelt dan functioneer je ook niet goed", zei hij destijds. "Dan kan ik wel doorgaan, maar daar heeft dan niemand iets aan. Ikzelf niet, maar ook de spelersgroep en de staf niet. Daarom heb ik deze beslissing genomen."

"Uiteindelijk wil ik weer gaan doen, waar ik goed in ben en waar ik energie van krijg." Met NAC moet Van Wonderen zich richten op promotie naar de . Onder Brood werd een periodetitel gewonnen, waardoor de club verzekerd is van nacompetie.