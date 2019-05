Mauro Icardi uitgefloten: "Dit overkomt spelers die ballen hebben"

Wanda Nara heeft het in de media opgenomen voor haar vriend Mauro Icardi.

De spits van miste zondagavond een strafschop tegen en werd tien minuten later, onder begeleiding van een fluitconcert vanaf de tribune, naar de kant gehaald door trainer Luciano Spalletti. Ondanks de gemiste strafschop van Icardi won Inter met 2-1 en plaatste de ploeg zich voor de groepsfase van de . "Dit kan spelers overkomen die ballen hebben", aldus de vriendin en zaakwaarnemer van de 26-jarige aanvaller.

Icardi was net gewisseld toen Empoli op gelijke hoogte kwam. Een gelijkspel was niet voldoende geweest voor kwalificatie voor de Champions League. In de slotfase tekende Radja Nainggolan voor de winnende 2-1. "Het is goed gegaan. We hebben bereikt wat we wilden", aldus Wanda in gesprek met Tiki Taka . "Volgend seizoen beginnen we weer opnieuw. Mauro's fout kan gebeuren. Het overkomt de spelers die ballen hebben. De reactie vanaf de tribunes was slecht. Maar ik heb zelf ook gevloekt. Het is natuurlijk dat je niet positief kan zijn over iemand die een strafschop mist."



"Maar zelfs Messi en Ronaldo missen wel eens. Het kan iedereen overkomen", vervolgt de partner van Icardi. Ook op sociale media kreeg de spits steun van zijn belangenbehartiger. "Soms zijn doelpunten tegen en Tottenham, drie goals in de derby en totaal 124 doelpunten op 26-jarige leeftijd simpelweg niet genoeg. Soms realiseert niemand zich dat iemand met pijn speelt. Soms stelt het voetbal je op de proef. Maar het enige wat voor mij telt, is dat je een geweldige man bent. Ik ben altijd trots op je."