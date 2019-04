Marc Overmars staat voor megaklus: "De best denkbare reclame voor Ajax"

Marc Overmars wordt als een van de architecten van Ajax gezien.

De directeur voetbalzaken verdiende honderden miljoenen euro's voor de Amsterdamse club en zag zijn inspanningen onlangs beloond worden met een nieuw contract tot medio 2024. Het succes van in de maakt de oud-aanvaller erg trots. "Het maakt me vooral zo blij, omdat iedereen het vooraf voor onmogelijk had gehouden. Het geweld om ons heen is zo groot."

Het is op voorhand niet makkelijk om te wedijveren met clubs met een begroting van 600 tot 700 miljoen euro. "Als je in de Formule 1 in een Dafje rijdt, is het moeilijk om de Ferrari's en de Mercedessen in te halen. Dat lukte ons in de jaren negentig wel en nu rijden we er even naast", schetst Overmars in De Telegraaf . Hij erkent dat de lat voor Ajax nu wel erg hoog is gelegd. "Deze prestatie elk jaar verwachten, is niet realistisch. Overwinteren is al redelijk uniek. Het doel wordt elk jaar de groepsfase van de Champions League te halen."



Overmars vindt het bereiken van elke volgende ronde 'een bonus' en durft niet te zeggen of Ajax ook de Champions League kan winnen. Het team van Erik ten Hag kan immers geen spelers sparen in andere competities. Het is wel 'de best denkbare reclame'. "Voor Ajax én de rest van Nederland. Waarbij we als land ook sportief heel goede zaken hebben gedaan. De kampioen van volgend seizoen plaatst zich rechtstreeks voor de Champions League en dat kan ook positief uitpakken voor onze concurrenten."



Voor Overmars is het seizoen niet over pakweg anderhalve maand voorbij. De directeur voetbalzaken gaat er naar eigen zeggen alles aan doen om de sleutelspelers voor Ajax te behouden. "Frenkie de Jong gaat weg en daar zullen er heus nog wel één of twee bijkomen, maar het is de bedoeling de rest bij elkaar te houden." Een megaklus, weet ook Overmars als geen ander. "Onze spelers laten het stuk voor stuk zien op het allerhoogste podium. Op dat niveau oordelen de absolute topclubs over wel of niet kopen."