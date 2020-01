'Man United biedt Tahith Chong aan om megadeal te doen slagen'

Tahith Chong verkast mogelijk naar Sporting Clube de Portugal.

A Bola claimt dat de Nederlandse aanvaller wil betrekken in de deal aangaande Bruno Fernandes, die van Portugal naar Engeland moet verkassen. Volgens ESPN heeft de middenvelder al een persoonlijk akkoord bereikt met United, maar moeten de clubs er nog uitkomen.

Chong ligt nog tot komende zomer vast op Old Trafford, waardoor United open zou staan voor een winters vertrek om nog wat geld te verdienen aan de twintigjarige aanvaller. Volgens A Bola wordt de Nederlander betrokken in de onderhandelingen inzake Fernandes. United wil de prijs van de Portugees drukken door Chong in de gesprekken te betrekken.

Lees beneden verder

The Red Devils wilden Chong graag langer aan zich binden, maar Engelse media wisten eerder al te melden dat de onderhandelingen zeer moeizaam verlopen. United hoopt Fernandes snel te kunnen inlijven.

Het exacte prijskaartje van de 25-jarige middenvelder is onbekend, maar er doen bedragen van tussen de 55 en 75 miljoen euro de ronde.

Onlangs doken er ook geruchten op dat Chong op weg zou zijn naar Italië. De jonge buitenspeler werd in eerste instantie gelinkt aan , maar momenteel zou ook in de markt zijn voor de jeugdinternational. Vertegenwoordigers van Chong zouden gesprekken hebben gevoerd met de leiding van Inter om te kijken of een transfer kan worden bewerkstelligd.