'Maleisische Tune Group wil na Engeland ook clubeigenaar worden in Nederland'

FC Den Bosch valt mogelijk op korte termijn in handen van de Maleisische Tune Group, zo weet het Brabants Dagblad te melden.

Vertegenwoordigers van het bedrijf, dat werd opgericht door de steenrijke zakenmannen

Tony Fernandes en Kamarudin Meranun, hebben reeds verkennende gesprekken gevoerd met de clubleiding van de club uit de , terwijl de afvaardiging tevens aanwezig is geweest bij een wedstrijd in De Vliert.

"Wij gaan niet in op namen die rondgaan. Onderhandelingen, niet zeggende dat die nu plaatsvinden, gaan over het algemeen in vertrouwelijkheid", zo laat woordvoerster Ester Bal namens weten tegenover het regionale dagblad.

Meer teams

"Ik kan wel zeggen dat we op zoek blijven naar nieuwe opportuniteiten en dat er oriënterende gesprekken lopen met verschillende potentiële partijen. Maar geen van die gesprekken heeft op dit moment het stadium concreet."

De Tune Group is geen onbekende in de voetbalwereld, want het Maleisische vrijetijds- en entertainmentbedrijf is tevens eigenaar van Queens Park Rangers.

Lees beneden verder

Het Brabants Dagblad stelt dat het voor de hand ligt dat er eventueel een samenwerking ontstaat tussen de huidige nummer zestien van de Champonship en FC Den Bosch. Hoe die eventuele samenwerking eruit gaat zien, is volgens het regionale dagblad nog onderwerp van gesprek.

De investeringen van de Tune Group, tevens de eigenaar van AirAsia, zijn bijzonder welkom bij FC Den Bosch, dat al jaren verlies lijdt. Afgelopen jaar leek de huidige nummer elf van de Keuken Kampioen Divisie in zee te gaan met Kakhi Jordania, maar de KNVB stak een stokje voor deze overname.

Sinds die overname klapte, heeft FC Den Bosch zonder resultaat met verschillende binnen- en buitenlandse investeerders gesproken.