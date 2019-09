'Liverpool staat voor recorddeal met Nike vanaf volgend seizoen'

Liverpool stapt vanaf volgend seizoen over van kledingsponsor, zo meldt The Telegraph.

Geruchten over een samenwerking met Nike gaan al langer rond en volgens de Engelse tabloid is een akkoord nabij. Met de kledingdeal zou een recordbedrag voor the Reds gemoeid zijn. Door de samenwerking met het Amerikaanse kledingmerk gaat de -winnaar er aanzienlijk op vooruit ten opzichte van de deal met New Balance, de huidige kledingsponsor.

Gesprekken tussen Nike en lopen al sinds vorig jaar. De Premier League-club wil de verkoop van shirts wereldwijd vergroten en denkt daar met Nike een betere kans op te maken. De deal met New Balance levert de koploper van de Engelse competitie circa vijftig miljoen euro per jaar op. Liverpool wil door de deal met Nike dichter naar toe kruipen.

The Red Devils tekenden in 2014 een deal voor tien jaar met Adidas, waardoor er jaarlijks circa 85 miljoen euro binnenkomt.

Volgens Engelse media heeft New Balance een clausule in het contract met Liverpool staan waarmee het bedrijf elk bod van een andere producent kan evenaren. Desondanks is de verwachting dat Nike aan het langste eind trekt.

Liverpool hoopt met de nieuwe kledingdeal de aansluiting te vinden met clubs als en . De twee Spaanse grootmachten verdienen het beste aan de kledingdeals. Barcelona ontvangt ongeveer 110 miljoen euro per jaar van Nike, terwijl Real Madrid het met 120 miljoen euro net iets beter doet. De Koninklijke wordt al jaren gesponsord door Adidas.