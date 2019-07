'Liegende Adil Rami diep in de problemen met deelname aan Fort Boyard'

De toekomst van Adil Rami bij Olympique Marseille hangt aan een zijden draadje.

De 33-jarige verdediger meldde op 20 mei dat hij de training moest laten schieten wegens familieomstandigheden, maar dit bleek niet waar te zijn. Rami nam in plaats daarvan deel aan de opnames van de Franse spelshow Fort Boyard, aldus La Provence. De routinier is sindsdien geschorst, terwijl het interne onderzoek naar zijn handel en wandel nog steeds in volle gang is.



Rami moest volgens La Provence woensdag op gesprek komen bij Jacques-Henri Eyraud in het kader van het onderzoek naar het incident, twee dagen na de competitiewedstrijd van tegen . De club wil weten waarom hij bij de opnames van het televisieprogramma deelnam aan een moddergevecht, aangezien de verdediger, die met Frankrijk de wereldtitel veroverde, op dat moment herstelde van een blessure.



Toenmalig trainer Rudi Garcia kreeg van Rami te horen dat hij naar Parijs zou gaan vanwege omstandigheden in de familiaire sfeer. La Provence meldt echter dat de inmiddels uit Marseille vertrokken oefenmeester pas na afloop van het seizoen de daadwerkelijke reden van zijn absentie te horen kreeg. Garcia voelt er echter weinig voor om hierover naar buiten te treden.



Rami hoeft zich voorlopig niet te melden bij trainer André Villas-Boas, de opvolger van Garcia in het Stade Vélodrome. Zijn contract in Zuid-Frankrijk loopt tot door tot medio 2021. Ook buiten het veld heeft de Fransman problemen. Pamela Anderson maakte onlangs een einde aan hun relatie en noemde Rami terloops een 'sociopaat' en een 'narcist'.