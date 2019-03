Lang na droomdebuut: "Ik ben al mijn hele leven voor Ajax geweest"

Met een assist bij de winnende treffer van Daley Blind was Noa Lang van grote waarde voor Ajax in de gewonnen wedstrijd tegen PEC Zwolle (2-1).

De negentienjarige buitenspeler maakte woensdagavond zijn -debuut, nadat hij in de al eens in de hoofdmacht van de Amsterdammers had gespeeld. "Het was een hele belangrijke", grijnst Lang in gesprek met FOX Sports over zijn assist.

"Ik was eigenlijk wel ontspannen. Voetballen is iets wat ik elke dag doe. Natuurlijk was er wel iets meer spanning dan normaal, omdat je nu in een stadion speelde met vijftigduizend mensen bij een 1-1 stand in zo'n belangrijke fase van het seizoen. Maar het heeft goed uitgepakt", zegt de vleugelaanvaller. Lang speelde tot 2013 in de jeugdopleiding van , maar maakte een kleine zes jaar geleden de overstap naar .



Lang wordt om die reden gevraagd of hij niet droomde van zijn debuut in De Kuip. "Nee, in de ArenA. Ajax wilde mij hebben en ik ben al mijn hele leven voor Ajax geweest. Ik heb toen mijn hart gevolgd. Ik droomde als kleine jongen van Ajax, dus ik ben toen gegaan", antwoordt Lang. Tegenover Ajax TV spreekt hij van een 'droom'. "Het is een droom om erin te komen en meteen beslissend te zijn, fantastisch. Ik kreeg de bal en als ik hem daar krijg zoek ik de chip bij de tweede paal. Hij kwam perfect op het hoofd van Daley. Hij knikte hem binnen. Ik dacht: jezus."



"Alfred Schreuder zei dat ik moest warmlopen. Ik wist niet hoe snel ik de dug-out uit moest om te gaan lopen. Daarna zei de trainer dat ik erin mocht", vertelt Lang over het moment dat hij het veld inkwam. Hij verving zeven minuten voor tijd Lasse Schöne. "De opdracht? Ik moest op tien gaan staan, achter de spits. Ik moest proberen beslissend te zijn. Gelukkig hebben we dat gedaan. Ik ben wel koppig, maar ik heb vandaag heel goed geluisterd."