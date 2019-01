Lainez: "De fans van Betis hebben grote invloed gehad op mijn keuze"

Diego Lainez heeft tekst en uitleg gegeven waarom hij Ajax teleurstelt en zijn carrière bij Real Betis vervolgt. De fans gaven voor hem de doorslag.

“Ajax was geruime tijd bezig met een transfer van Diego Lainez en de Amsterdammers leken lang de beste papieren voor de komst van de Mexicaanse aanvaller in handen te hebben. Real Betis mengde zich echter onlangs te elfder ure in de strijd en trok uiteindelijk aan het langste eind. De Spanjaarden bereikten net als Ajax een akkoord met Club América en Lainez koos er uiteindelijk voor om zijn loopbaan voort te zetten in Andalusië.

"Ik ben een persoon die graag uitdagingen aangaat en doelen voor zichzelf stelt. Ik ga ervoor vechten om mijn naam hier te vestigen en om belangrijke dingen te winnen. Ik wil op een hoger niveau spelen en ik wil dingen winnen met Betis"”, reageert hij in gesprek met TDN op zijn transfer. “"Het is een grote club, dat hebben ze mij ook verteld. Ze hebben ook goede spelers.”"

“"Ik wil eigenlijk al in Spanje zijn, ik wil spelen en meedoen, ik wil het team leren kennen. Ik ga me meteen bij het eerste melden, wat er daarna gebeurt hangt af van mijn werk op en naast het veld."” Betis betaalt naar verluidt veertien miljoen euro voor de achttienjarige aanvaller, die niet over één nacht ijs is gegaan bij zijn keuze voor los Verdiblancos : "“De fans van Real Betis hebben een grote invloed gehad op mijn keuze.”"



“"Het is prachtig hoe zij het team een boost geven en dat hebben ze ook op mij over weten te brengen. We weten dat Betis een geweldig team heeft en Andrés Guardado speelt hier ook nog eens.”" Lainez wordt zaterdag met zijn familie in Sevilla verwacht, waarna hij zondag of maandag aan de medische keuring zal worden onderworpen. De aanvaller zit zondagavond waarschijnlijk op de tribune als zijn nieuwe werkgever het in eigen huis opneemt tegen Real Madrid.