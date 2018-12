Klopp geëmotioneerd door gebaar van Firmino

Liverpool veegde zaterdagavond voor eigen publiek de vloer aan met Arsenal en Roberto Firmino maakte in meerdere opzichten indruk op Jürgen Klopp.

De koploper van de Premier League boog een vroege 0-1 achterstand om in een 5-1 zege; Roberto Firmino was met een hattrick de grote man op Anfield. Dankzij de zege heeft Liverpool negen punten voorsprong op Tottenham Hotspur en tien punten meer dan Manchester City, dat nog wel een duel tegoed heeft. Aanvoerder Virgil van Dijk is optimistisch gestemd.



"Alles is mogelijk", verzekert de verdediger na afloop van de topper aan BT . "Met die instelling moeten we ook het veld op gaan. Je moet het constant laten zien op het veld, maar we zijn goed op weg en we voelen ons goed." De eerste wedstrijd na de jaarwisseling is meteen een cruciale: donderdag gaat Liverpool op bezoek bij Manchester City. "Natuurlijk zijn het zware dagen, maar het is een prachtige tijd om speler, of fan, van Liverpool te zijn. We moeten veel dingen nog beter gaan doen, maar we zijn erg blij met de situatie op dit moment."



Trainer Jürgen Klopp benadrukt dat zijn elftal niet te ver mag vooruitkijken. "We zullen ook niet toestaan dat we dat doen", geeft hij aan. Over het kampioenschap wil hij nog niet nadenken, maar hij geeft wel toe zaterdagmiddag de wedstrijd tussen Tottenham Hotspur en Wolverhampton Wanderers (1-3) te hebben gevolgd. "We wisten van tevoren dat Tottenham Hotspur punten had verspeeld, maar dat mocht niet van invloed zijn op ons. Ons optreden bewijst dat we gefocust bleven op datgene waar we zelf invloed op hebben: onze eigen resultaten."



De vroege 0-1 van Arsenal was evenwel verrassend voor Klopp. "We hebben dit seizoen niet veel tegendoelpunten gekregen dus we wisten niet hoe we erop zouden reageren, maar onze reactie op het doelpunt van Arsenal was van wereldklasse. We bleven kalm en dwongen fouten af bij ze. Het tweede doelpunt van Bobby (Firmino, red.) nadat Sadio Mané de bal veroverde: wow!" In de 65ste minuut raakte Klopp geëmotioneerd aan de zijlijn. "Toen Mohamed Salah de strafschop aan Bobby gaf, moest ik bijna huilen. We weten allemaal hoe graag Mo zelf wil scoren. Het was heel mooi om te zien. Je wint niet vaak met 5-1 van Arsenal, dus ik ben erg gelukkig."



Collega Unai Emery vond dat Arsenal goed van start ging, maar 'aanvallende momenten, vastberadenheid en kwaliteit' aan de zijde van Liverpool maakten volgens de trainer van the Gunners het verschil. "We konden het niet afstoppen. In de tweede helft wilden we stukje bij beetje op zoek gaan naar een doelpunt, maar de tweede penalty van Liverpool gooide de wedstrijd op slot. Het is een slecht resultaat. We moeten dit resultaat gebruiken om beter te worden. We moeten beter worden in defensief opzicht. Liverpool heeft veel progressie geboekt en is een voorbeeld voor ons. Wij moeten die progressie ook boeken."