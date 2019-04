"Ik zie hem Ajax niet naar de halve finale van de Champions League loodsen"

Martin Ödegaard werd de afgelopen tijd meer dan eens gelinkt aan een transfer naar , dat dinsdagavond in de halve finale van de tegenover staat. De Noorse middenvelder wordt momenteel door verhuurd aan . In het programma Natafelen van FOX Sports wordt besproken of Ödegaard een directe versterking is voor dit elftal van Ajax en Kenneth Perez betwijfelt of het überhaupt mogelijk is om volgend seizoen een team op de been te brengen dat tot hetzelfde in staat is.

"Is het niet een beetje teveel om te denken dat dit er volgend seizoen ook inzit? Ajax moet Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt vervangen en vervangers voor hen vind je niet zomaar. Ziyech kan je echt wel vervangen", stelt Perez. Er wordt een vergelijking getrokken tussen Ödegaard en Ziyech, die komende zomer mogelijk vertrekt bij Ajax. "Ziyech heeft veel meer rendement, in de zin van goals en assists. Ik denk wel dat Ödegaard een directe versterking is."



"Ik zie hem Ajax niet naar de halve finale van de Champions League loodsen, maar dat verwacht ik ook niet van de andere spelers die komen. Als je kan zorgen dat Ajax kampioen wordt, moet alles weer in elkaar vallen en dan kan je weer eens verrassen in Europa. Ik denk dat dit een zeer uitzonderlijk Europees seizoen is", concludeert de analist. Jeroen Elshoff, commentator voor de NOS , verwacht niet dat Ödegaard een directe versterking is voor Ajax. "Dat komt door het woord direct. Je kunt denk ik niet verwachten van een jongen die twintig jaar is en van Vitesse komt, dat hij direct het niveau van Ziyech heeft. Want die zou hij moeten vervangen."



"Volgens mij is het wel een probleem voor Ajax om de spelers die vertrekken te vervangen door mensen die er meteen moeten staan. Wat dat betreft is het voor Ajax heel belangrijk dat ze kampioen worden of de Champions League winnen, waardoor ze gelijk de groepsfase halen. Anders moet je gewoon weer op 24 juli beginnen", aldus Elshoff, die in Ödegaard op termijn wel een versterking ziet voor Ajax. Hij benadrukt echter dat Ajax nu halvefinalist in de Champions League is. "Als je jongens die vertrekken alleen maar gaat vervangen door spelers uit de ... Ik verwacht dat je met meer komt dan een Ödegaard."