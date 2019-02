“Ik probeerde Sancho naar Arsenal te lokken, omdat hij uit Londen komt“

Jadon Sancho verruilde Manchester City in de zomer van 2017 voor Borussia Dortmund, maar hij had ook de optie om een binnenlandse transfer te maken.

De achttienjarige aanvaller is in Duitsland uitgegroeid tot een regelrechte sensatie en was dit seizoen reeds goed voor zeven treffers en dertien assists. Arsène Wenger onthult dat hij heeft geprobeerd om Sancho naar Arsenal te halen.

Door een gebrek aan perspectief koos Sancho voor een vertrek bij Manchester City. Borussia Dortmund telde een kleine acht miljoen euro neer om de jonge aanvaller over te nemen van the Citizens en troefde daarmee Arsenal af. ““Ik wilde hem weghalen bij Manchester City, omdat hij daar amper aan spelen toekwam“”, vertelt Wenger bij beIN Sports . Sancho speelde uiteindelijk geen enkele wedstrijd in het eerste elftal van Manchester City.



““Ik probeerde Sancho naar Arsenal te lokken, omdat hij uit Londen komt. Hij is zonder twijfel een van de beste spelers van zijn generatie”“, stelt de Fransman, die afgelopen zomer vertrok als manager van Arsenal. ““Hij kan dribbelen, is in positieve zin arrogant. Sancho heeft iets in zich wat belangrijk is voor grote spelers. Je kan het arrogantie, zelfvertrouwen of geloof noemen, dat maakt niet zoveel uit. Maar het moet wel aanwezig zijn.”“



Sancho speelde afgelopen twee seizoenen 41 wedstrijden voor Borussia Dortmund, waarin hij goed was voor 9 doelpunten en 17 assists. De drievoudig Engels international werd reeds in verband gebracht met een overstap naar Real Madrid en heeft in Duitsland nog een contract tot medio 2022. Met Borussia Dortmund ging Sancho woensdagavond hard onderuit in de Champions League: Tottenham Hotspur was met 3-0 te sterk op Wembley.