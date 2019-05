"Ik denk dat Ajax er alles op in zal zetten om Ödegaard te kopen"

Martin Ödegaard zou naar verluidt hoog op het verlanglijstje bij Ajax staan en analisten verschillen van mening of de Amsterdammers kans maken.

Volgens Kees Kwakman, Leo Driessen en Vincent Schildkamp zou directeur voetbalzaken Marc Overmars er goed aan doen om de Noorse buitenspeler naar de Johan Cruijff ArenA te halen. zou het twintigjarige talent echter niet willen verkopen, stelt Driessen.

"Je ziet hem eens in de vier, vijf of zes weken spelen, en iedere keer is hij beter dan de vorige keer. En die lijn zet hij vrij consequent door. Hij verkeert echt in een weergaloze vorm", laat commentator Schildkamp weten bij het programma Voetbalpraatop FOX Sports. Driessen stelt dat geen kans maakt om Ödegaard definitief over te nemen van Real Madrid. "Maar ze kunnen hem ook voor twee jaar huren , zo heb ik begrepen. En trouwens, voor een jaar, verder moet je niet meer kijken tegenwoordig", aldus Driessen.



"Ik denk dat Ajax er echt alles op in zal zetten om hem te kopen. Hij kan op de positie van Hakim Ziyech spelen, maar uiteindelijk kan hij ook centraal op het middenveld spelen want hij is zó balvast", aldus Schildkamp. Kwakman denkt dat Real Madrid hoe dan ook de transfermarkt op gaat om spelers aan te trekken. "Dan heb je kans dat het in de voorbereiding rond gaat komen."



De regels van Financial Fair Play zouden in het voordeel kunnen werken van Ajax bij de wens om Ödegaard te kopen. "Real kan wel zeven of acht spelers willen kopen, maar dan zullen ze ook spelers moeten verkopen", aldus Schildkamp. Het contract van Ödegaard bij Real Madrid loopt door tot medio 2021.