"Hij moet wekelijks de beste zijn bij Jong Ajax en dat lukt hem nog niet'"

Dennis Johnsen hoopt in 2019 beter in vorm te raken. De buitenspeler van Jong Ajax deed dit seizoen één keer kort mee in het eerste elftal.

Johnsen kwam dit seizoen tot dertien duels in de Keuken Kampioen Divisie. Michael Reiziger verwacht meer van zijn pupil en ook de speler zelf beseft dat hij beter zal moeten spelen, om een vaste basisplek te krijgen in de beloftenploeg.



Zondag tegen Jong PSV (2-2) stond de 20-jarige Noor de gehele tweede helft op het veld. Dat hij ondanks de afwezigheid van een aantal spelers geen basisplek had, verraste hem niet. "Ik heb last van mijn knie. Dat was de belangrijkste reden", verklaart hij. "Ik heb een paar lastige maanden gehad. Ik presteerde niet zo goed als voorheen en dan krijgen andere spelers natuurlijk een kans. Het is vaak nog te wisselvallig en ik moet stabieler worden."



"Het is moeilijk om elke week op topniveau te zijn, maar dat moet wel", beseft Johnsen, die in de spiegel kijkt. "Je kunt de schuld niet leggen bij de trainer of bij andere factoren. Als je niet presteert, dan moet je eerst naar jezelf kijken." Trainer Reiziger stelt na de wedstrijd tegen Jong PSV dat er veel wordt gepraat met Johnsen. "Hij heeft heel erg veel kwaliteiten. Daarmee moet hij eigenlijk wekelijks de beste van het veld zijn en dat lukt hem nog niet."



"Of het een mentaal iets is? Dat kan", concludeert de trainer van Jong Ajax. In september werd Johnsen nog op scherp gezet door hoofdtrainer Erik ten Hag, die hem toen niet opnam in de wedstrijdselectie voor de bekerwedstrijd tegen Te Werve (0-7 zege). "Hij moet beter gaan spelen, zich beter gaan ontwikkelen. Het is te wisselvallig", zei Ten Hag, om eraan toe te voegen dat Ajax 'heel veel spelers' heeft en dat Johnsen 'regelmatiger moet laten zien dat hij een bijdrage levert en rendement heeft'.