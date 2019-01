Grootverdiener Bony van Swansea naar Qatar

Wilfried Bony gaat een avontuur aan in Qatar. De aanvaller wordt door Swansea City voor de rest van het seizoen verhuurd aan Al-Arabi.

Dat maakt de club die vorig jaar degradeerde uit de Premier League wereldkundig op de eigen website. Omdat Bony over een aflopend contract beschikt in Wales, en hij met zijn salaris zwaar op de begroting drukt, lijkt de Ivoriaan zijn laatste duel voor Swansea City te hebben gespeeld.



Onder meer Galatasaray was geïnteresseerd in de ex-spits van Vitesse, maar zijn keuze is gevallen op Al-Arabi. Alleen het papierwerk omtrent zijn werkvergunning moet nog in orde worden gemaakt. Er komt daarmee een einde aan de tweede periode van Bony bij Swansea, die een stuk minder succesvol werd dan de eerste. Kwam hij tussen 2013 en 2015 nog tot 26 doelpunten in 56 duels, na zijn terugkeer in 2017 waren dat er drie in 22 optredens.



Bony wordt echter wel vorstelijk betaald voor zijn verrichtingen: hij verdient bij Swansea naar verluidt ongeveer 137.000 euro per week. Zeker na de degradatie naar de Championship, afgelopen zomer, is dat een flink bedrag voor de Welshe club. Bony raakte in februari 2018 ernstig geblesseerd aan zijn knie en stond toen een kleine tien maanden buitenspel. Sinds zijn rentree, op 10 november, speelde hij zeven duels in de competitie.



De dertigjarige spits maakte in Nederland furore bij Vitesse: hij was in 65 wedstrijden goed voor 42 doelpunten en kroonde zich in het seizoen 2012/13 tot topscorer van de Eredivisie. Hij werd vervolgens opgepikt door Swansea en verkaste twee jaar later naar Manchester City, waarvoor Daddy Cool tot zes doelpunten kwam in 36 duels. Na een verhuurperiode bij Stoke City maakte de 52-voudig international van Ivoorkust een definitieve terugkeer bij Swansea.