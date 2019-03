Griekse topper gestaakt na 'tragische' gebeurtenissen op de tribunes

De wedstrijd tussen Panathinaikos en Olympiacos in de Griekse Super League is zondagavond na zeventig minuten spelen gestaakt.

De bezoekers stonden op dat moment op een 0-1 voorsprong, dankzij een treffer van Miguel Ángel Guerrero. Omdat het zeer onrustig was op de tribunes, besloot de Duitse scheidsrechter Marco Fritz het duel voortijdig te beëindigen.

Voor de wedstrijd was de sfeer al agressief, wat uiteindelijk resulteerde in een clash tussen supporters van Panathinaikos en de politie. Daarbij werd traangas gebruikt, wat door de wind in het stadion terechtkwam. Nadat fans van de thuisploeg de bank van Olympiacos aanvielen, werd het duel in eerste instantie voor vijf minuten stilgelegd. Bij de aanval op de bank zou een supporter van Panathinaikos zelfs een mes bij zich hebben gehad.



Omdat fans op gegeven moment ook op het veld terechtkwamen, besloot leidsman Fritz het duel definitief te staken. Het is niet aannemelijk dat de wedstrijd nog uitgespeeld zal worden. Men verwacht in Griekenland dat aan Olympiacos een reglementaire 0-3 overwinning zal worden toegekend, terwijl Panathinaikos waarschijnlijk zes punten in mindering krijgt voor het stilleggen van het duel en voor de rellen buiten het stadion.



Om rellen te voorkomen zijn in Griekenland bij dergelijke wedstrijden geen uitsupporters welkom. Desondanks hingen er in het stadion spandoeken van Olympiacos, die vervolgens door fans van Panathinaikos in brand werden gestoken. Panathinaikos heeft in een officieel statement afstand genomen van alle gebeurtenissen en 'veroordeelt alle vormen van geweld die tijdens het duel hebben plaatsgevonden'.



"Het is tragisch, ik heb er geen woorden voor. Het stadion inkomen, de spelers achtervolgen en onze agenten aanvallen... Ik kan het niet uitleggen. Nadat wij scoorden, kwamen de fans het veld op. We hadden deze wedstrijd niet kunnen uitspelen. De spelers van Panathaikos gingen naar de supporters toe om hen te kalmeren, maar dat was onbegonnen werk", zegt middenvelder Kostas Fortounis op de website van Olympiacos. Indien die club een reglementaire overwinning krijgt toegewezen, wordt de achterstand koploper PAOK Saloniki teruggebracht naar zeven punten. Panathinaikos staat momenteel zevende, maar komt na een eventuele puntenstraf in de buurt van de degradatiezone terecht.