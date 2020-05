Feyenoord tot actie gemaand: "Je wilt wel graag weten waar je toekomst ligt"

Leroy Fer is bij Feyenoord in het bezit van een aflopende verbintenis.

De Rotterdammers zouden voornemens zijn om de optie voor nog een seizoen in de verbintenis van de dertigjarige middenvelder te lichten, maar voorlopig is er nog geen witte rook.

Fer geeft in gesprek met Trouw te kennen dat hij wel graag zou willen weten waar zijn toekomst ligt. "Ik probeer rustig te blijven. We voetballen voorlopig niet, maar je wilt wel graag weten waar je toekomst ligt", geeft Fer te kennen.

De middenvelder keerde afgelopen zomer terug bij , nadat hij in Engeland voor Norwich City, Queens Park Rangers en Swansea City speelde. Fer speelde dit seizoen 34 wedstrijden, waarin hij goed was voor 5 doelpunten en 2 assists. Naar eigen zeggen hebben zijn prestaties hem niet verrast.



"Maar ik heb voor dit seizoen wel een knop proberen om te zetten. Ik wilde zo fit mogelijk zijn en probeerde de rol die de trainer van mij vroeg zo goed mogelijk in te vullen. Qua ontwikkeling - en dat klinkt misschien raar, omdat ik al dertig ben - was dit mijn beste seizoen van de laatste vijf, zes jaar", zegt de middenvelder.

Lees beneden verder

Meer teams

Feyenoord kende na de komst van Dick Advocaat een opmerkelijke wederopstanding en besloot het -seizoen uiteindelijk als nummer drie. "Vanaf het eerste moment hebben we gezegd: geen tegengoal krijgen, want voorin hebben we genoeg spelers die een doelpunt kunnen maken."



"We zijn vanuit de basis gaan spelen. Week in, week uit gingen we beter voetballen. En als we wat minder presteerden wonnen we alsnog of speelden we gelijk. Het klikte gewoon", vertelt Fer.

De coronacrisis die een einde heeft gemaakt aan het Eredivisie-seizoen zorgt voor de nodige vragen bij hem. "Ik ben de jongste niet meer en dit is het spelletje waar ik van houd."

"Je hoort nu al dat we misschien voor langere tijd zonder publiek moeten spelen. Die mooie dingen zal ik missen, want als voetballer speel je voor de fans."