Feyenoord-debuut Marcos Senesi lonkt ondanks gemiste training

Marcos Senesi kan zich opmaken voor zijn debuut in het shirt van Feyenoord.

De Argentijnse verdediger is namelijk speelgerechtigd, zo maakt de Rotterdamse club donderdagmiddag bekend. De 22-jarige centrumverdediger werd vlak voor het sluiten van de transfermarkt aan de selectie van trainer Jaap Stam toegevoegd.

Senesi kwam voor circa zeven miljoen euro over van San Lorenzo. Hij zette zijn handtekening onder een vierjarig contract in De Kuip. Hij keerde daarna terug naar zijn vaderland, om met Argentinië Onder-23 in actie te komen tegen Bolivia (5-0). Tegen Jong Colombia kwam hij niet in actie.

De talentvolle verdediger heeft nog niet getraind met zijn nieuwe ploeggenoten. Hij keerde donderdag terug uit Zuid-Amerika en maakte op het trainingscomplex van al wel kennis met zijn nieuwe team. Mogelijk traint hij vrijdag voor het eerst mee met de selectie van Stam.

Ook Renato Tapia kwam donderdag terug van zijn interlandverplichtingen. De Peruviaans international speelde in de nacht van dinsdag op woensdag negentig minute mee in de met 0-1 gewonnen oefenwedstrijd tegen Brazilië. De middenvelder trainde donderdag ook nog niet mee.

Feyenoord krijgt zondagmiddag om 14:30 uur bezoek van . Beide ploegen hebben zes punten, al heeft ADO een wedstrijd meer gespeeld.