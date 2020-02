FC Volendam verzuimt Jong Ajax in te halen; grote blunder AZ-doelman

FC Volendam had maandagavond de derde plaats kunnen overnemen van Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie.

De formatie van trainer Wim Jonk ging echter met 2-1 onderuit bij Jong , waardoor het verschil tussen beide clubs nog immer twee punten bedraagt (53 om 51).

In de andere wedstrijd had weinig moeite met Jong : 2-4. Bij de thuisploeg ging doelman Rody de Boer afgrijselijk in de fout bij het vierde Eindhovense doelpunt.

Jong FC Utrecht - 2-1

Jong FC Utrecht ging voortvarend van start op eigen veld, met als resultaat de openingstreffer in de zevende minuut. Jeredy Hilterman werd vanaf de zijkant op maat bediend en rondde van dichtbij bekwaam af. Volendam leek na een kwartier spelen op gelijke hoogte te komen door een rake kopbal van Jari Vlak.

De treffer werd echter geannuleerd wegens buitenspel. Vijf minuten later was het alsnog raak voor de bezoekers uit Volendam. Martijn Kaars profiteerde optimaal van geblunder in de Utrechtse defensie en tekende via de paal voor de gelijkmaker.

Luttele minuten na de start van de tweede helft keek Volendam wederom tegen een achterstand aan. Odysseus Velanas werd door Giovanni de la Vega met een steekbal alleen voor doelman Nordin Baker gezet en faalde vervolgens niet in de afwerking.

Justin Lonwijk kreeg een klein kwartier voor het einde een directe rode kaart voor een keiharde overtreding op Francesco Antonucci. Het bracht de zege van de thuisclub desondanks niet meer in gevaar.

Jong AZ - FC Eindhoven 2-4

De formatie uit Eindhoven kwam al na veertig seconden op voorsprong. De alerte Dave de Meij gaf een puntgave voorzet op Rigino Cicilia, die AZ-doelman De Boer daarna op beheerste wijze verschalkte.

Na dertien minuten spelen onder winderige omstandigheden kwam Eindhoven op 0-2 dankzij een fabelachtig afstandsschot van Samy Bourard in de bovenhoek. Al voor rust leek alle spanning verdwenen, daar De Boer Kaj de Rooij onderuit haalde in het strafschopgebied.

De toegekende penalty in de 34ste minuut werd vervolgens benut door Cicilia, die zijn tweede van de avond maakte. Na een overtreding op Zakaria Aboukhlal mocht Ferdy Druijf aan de andere kant aanleggen voor een strafschop, die ook werd benut.

In de slotminuut van de eerste helft was de marge weer drie, daar De Boer een zacht schot van Justin Ogenia volledig verkeerd beoordeelde. De bal rolde door zijn benen het doel in, tot ontsteltenis van het AZ-publiek.

Negen minuten voor het eindsignaal redde Thijs Oosting de eer voor Jong AZ, na goed voorbereidend werk van invaller Richard Sedlacek.