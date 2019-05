FC Emmen na wikken en wegen ook volgend seizoen op kunstgras

FC Emmen speelt ook komend seizoen zijn wedstrijden op kunstgras, ondanks dat de ambitie er was om op natuurgras verder de gaan.

De Drenthenaren hebben de mogelijkheid onderzocht om natuurgras aan te leggen in stadion De Oude Meerdijk, maar vinden dat financieel niet verantwoord. Volgens voorzitter Ronald Lubbers zou het de degradatiekansen van de club flink vergroten. "Natuurgras in ons stadion kost circa een miljoen. Als we dat zouden doen, zou dat rechtstreeks uit het spelersbudget moeten komen. Het gevolg daarvan was geweest dat we voor komend seizoen een lager spelersbudget zouden hebben dan het afgelopen seizoen."

betreurt de genomen beslissing wel. "We willen wel heel graag naar gras, laat dat duidelijk zijn", aldus Lubbers. "Maar die keuze maken zou op dit moment niet verantwoord zijn. We gaan er volgend jaar nog eens naar kijken. Het komende seizoen overbruggen we met een reparatie van de huidige kunstgrasmat, of met een volledig nieuwe mat." De Rood-Witten zouden verder graag stadion De Oude Meerdijk willen opknappen.

Bouwplannen voor renovatie bleken deze week echter niet haalbaar, vanwege problemen die dan zouden ontstaan met de constructie. "De urgentie voor de club is groot", vertelt Lubbers. "In het huidige stadion wordt het een hell of a job om op lange termijn in de te blijven. Komend seizoen hebben we een begroting van ruim acht miljoen, maar dat heeft ook voor een deel te maken met de transfer van Kjell Scherpen naar . De maximale verdiencapaciteit in dit stadion ligt een miljoen lager."