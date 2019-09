'Enthousiaste Jürgen Klopp laat oog vallen op PSV-revelatie'

Donyell Malen maakte in het verleden twee jaar deel uit van de jeugdopleiding van Arsenal, maar tot een doorbraak in Londen kwam het niet.

De kans is echter aanwezig dat de 20-jarige 'er in de toekomst alsnog in de Engelse top terecht gaat komen, daar zijn ontwikkeling momenteel nauwlettend in de gaten zou houden.

Verschillende Engelse media berichten zaterdag over de interesse van de -houder in Malen. De spits is het seizoen op stormachtige wijze begonnen en zou door zijn goede spel in de afgelopen weken de aandacht hebben getrokken van Liverpool-manager Jürgen Klopp. Malen was in zijn eerste vijf wedstrijden van het nieuwe -seizoen goed voor zes doelpunten, waarvan hij er vijf maakte in de wedstrijd tegen van afgelopen zaterdag.

Lees beneden verder

De jongeling maakte bovendien onlangs zijn debuut voor het en luisterde zijn eerste interland tegen Duitsland in de EK-kwalificatie meteen op met een doelpunt.

Malen tekende vorige maand een nieuw, tot medio 2024 doorlopend, contract bij PSV, dat daardoor de hoofdprijs kan vragen als Liverpool daadwerkelijk concreet wordt.

Als de aanvaller inderdaad kiest voor een overgang naar Anfield komt hij collega-internationals Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum tegen. Met Ki-Jana Hoever en Sepp van den Berg staan er bovendien nog twee Nederlanders onder contract bij de Engelse grootmacht.