'Emre Can mist ook return van Juventus tegen Ajax'

Juventus-speler Emre Can is niet op tijd fit voor de return tegen Ajax. De middenvelder heeft te veel last van een blessure.

Can miste vorige week al de heenwedstrijd in Amsterdam, die in 1-1 eindigde. Het leek erop dat hij de ontknoping in Turijn wel zou halen, maar Sport Mediaset meldt nu dat Can toch niet inzetbaar is. Trainer Massimiliano Allegri kiest waarschijnlijk voor Rodrigo Betancur als zijn vervanger.



Op de persconferentie van maandag zei Can nog dat hij helemaal fit is. "Ik ben klaar voor mijn rentree, ik voel me fit. Ik weet niet of ik net als tegen als verdediger ga spelen", aldus de Duitser.



kan dinsdagavond tegen in elk geval niet beschikken over Giorgio Chiellini, Mario Mandzukic en Douglas Costa. Het lijkt erop dat Moise Kean in de spits de plek van Mandzukic inneemt. De 19-jarige Italiaan was in zijn laatste vier duels voor de Oude Dame telkens trefzeker.