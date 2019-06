Een wedergeboorte zoals Maradona? James kan weer een icoon worden

Zelfs in een zijstraat die zo chaotisch en druk is als de Via San Gregorio Armeno in Napels, met zijn vele kraampjes en winkeltjes, is het onmogelijk om tussen de enorme hoeveelheid beeldjes de grote buste van Diego Maradona over het hoofd te zien.



Bij de beeltenis, compleet met een sierlijke gouden kroon, staat de tekst 'Maradona en zijn kleinkinderen'.



De boodschap is duidelijk. El Pibe d'Oro is de Koning van Napels en alles is terug te voeren op hem.



Waarschijnlijk nooit in de hele voetbalgeschiedenis is een stad zó verliefd geworden op een speler, zoals de recente documentaire van Asif Kapadia over de periode van de Argentijn in Italië illustreerde.



Het is een oneindige liefdesrelatie tussen een speler en een bevolking die voor elkaar gemaakt zijn. Een jongen uit de sloppenwijken van Buenos Aires past precies tussen mensen die worden geteisterd door economische onrechtvaardigheid en vooroordelen.



Zoiets zullen we nooit meer zien. Al zijn Napels en James Rodríguez misschien ook wel voor elkaar gemaakt.



Ze hebben elkaar in elk geval wel nodig.



James was de begaafde nummer 10 met de jongensachtige goede looks die de harten van de hele voetbalwereld veroverde met zijn spectaculaire goals voor Colombia op het WK in 2014.



Daarna heeft hij zich nooit meer zo geliefd gevoeld als toen.

Toen James na dat toernooi een Galactico werd en voor 80 miljoen euro naar vertrok, leek hij een absolute superster te worden.



Na een veelbelovend eerste seizoen onder Carlo Ancelotti, met zeventien treffers in alle competities, kreeg hij van Zinédine Zidane echter minder speeltijd. De Franse coach vond James te langzaam in balbezit en de speler kreeg toestemming om in 2017 op huurbasis naar te verhuizen.



Ook nu maakte James indruk in het eerste jaar, maar raakte hij daarna uit de gratie bij trainer Niko Kovac.



Als gevolg hiervan bevindt de Zuid-Amerikaan zich nu, enkele weken voor zijn 28ste verjaardag, op een cruciaal moment in zijn carrière. Als hij zijn grote talent optimaal wil benutten, moet zijn volgende clubkeuze echt juist zijn.



lijkt daarvoor een goede bestemming te zijn, met de juiste coach, in de juiste stad en op het juiste moment.



Want Napels heeft pijn.



De club en de stad hebben de laatste jaren een bijna ondraaglijke hoeveelheid liefdesverdriet geleden.



Napoli hielp Gonzalo Higuaín om zijn carrière weer op de rails te krijgen in het San Paolo. In 2015/16 werd de spits met liefst 36 goals topscorer van Italië. Nog nooit had iemand in één seizoen in de zo vaak gescoord. Maar Higuaín vertrok vervolgens naar Napoli's meest gehate rivaal .



Een lokale priester bracht de transfer zelfs ter sprake in een kerkdienst. Hij riep de aanwezige mensen op om te vergeven en te vergeten. Zijn gebeden waren aan dovemansoren gericht.



Higuaín is inmiddels een verachte figuur in Napels. Niet voor niets staat er naast de buste van Maradona in de Via San Gregorio ook eentje van Higuaín, met als naam El Traditor (de verrader).



Een vergelijkbare scheldnaam zal Maurizio Sarri waarschijnlijk ook krijgen. De voormalige trainer, die nota bene in Napels is geboren, haalde dat recordseizoen uit Higuaín en werd door de Napolitanen gezien als een echte clubman.



Inmiddels zijn ze met afschuw vervuld, omdat Sarri besloot om zijn loopbaan als coach uitgerekend bij Juve voort te zetten.



Vorig seizoen zat de 60-jarige Italiaan natuurlijk op de bank van , hij ging niet direct van Napels naar Turijn. Maar dat maakt voor de fans weinig uit.

Massimiliano Gallo, een bekende acteur en fan van Napoli die recent als voice-over aan een docu over Sarri werkte, wilde niets weten van de stelling dat een man een jaar na de scheiding van zijn vrouw niet meer trouw hoeft te zijn. "Ja, maar je moet wel aan de kinderen denken!" antwoordde hij.



Napoli-fans hebben dus een nieuw idool nodig. James voldoet aan het profiel.



Hij is natuurlijk geen Maradona, maar net als de andere Zuid-Amerikaan zal hij met de nodige bombarie worden binnengehaald en heeft hij genegenheid nodig.



Maradona voelde zich slecht behandeld in , binnen en buiten het veld. In Napels werd hij verwelkomd als een messias en dat gaf hem de kracht om wonderen te verrichten.



De komst van James zou niet zo veel hysterie veroorzaken, maar hij zou ongetwijfeld met open armen worden ontvangen door de fans én door Ancelotti.



Het is geen toeval dat James' problemen in Madrid meteen begonnen nadat Ancelotti in 2015 vertrok.



Toegegeven, James bloeide in zijn eerste seizoen in Duitsland aardig op. Hij creëerde 100 kansen in 2017/18, meer dan iedere andere speler van Bayern. Ook na het ontslag van Ancelotti bleef de Colombiaan speeltijd krijgen.



Dat was vooral omdat Jupp Heynckes, de opvolger van de Italiaan, hem net zo hoog inschatte. Heynckes wilde de waardeloze verdedigingsbijdrage van zijn pupil wel vergeten om zo alleen zijn sterke punten te benutten.



Kovac, een coach die erg van discipline houdt, ging anders met de situatie om en James kreeg afgelopen seizoen maar in negentien duels een basisplek.



James voelde zich in Beieren snel thuis en hij werd de actiefste en meest enthousiaste speler van Bayern in hun WhatsApp-groep. Het lukte hem om verdedigend beter zijn werk te doen, maar zijn lot werd eigenlijk al verzegeld door zijn onzichtbare optreden in de return van de -wedstrijd tegen .



Die avond werkte James keihard, maar het leverde niks op. In aanvallend opzicht voegde hij niets toe.



De Colombiaan werd fel bekritiseerd door zijn gebrek aan creativiteit en Kovac' counterende aanvalsvoetbal paste simpelweg niet bij het spel van James. Hij kan alleen functioneren in een Bayern-team dat helemaal om hem heen is gebouwd.



Gelukkig is dat ook precies wat Ancelotti in San Paolo wil gaan proberen.

Lees beneden verder

Er wordt al gespeculeerd over een terugkeer van de fameuze kerstboom-formatie., met James op de rechterkant naast een centrale aanvaller.



Dat is een rol die momenteel zeker goed werkt voor de nationale ploeg op de Copa América. In twee duels als basisspeler was de 27-jarige routinier al goed voor twee assists.



Wellicht is er nog tijd voor James om zijn potentie volledig in te zetten. Ancelotti heeft de sleutel.



Napoli-president Aurelio De Laurentiis maakt er geen geheim van dat zijn Spaanse trainer de stuwende kracht achter een mogelijke deal is.



"Ik weet niet in hoeverre hij voor 100 procent aan onze behoeften voldoet", gaf hij toe, "maar we kunnen niet twijfelen aan zijn vaardigheden. Op een zeker moment moet je als team je trainer steunen.



"James Rodríguez voldoet aan het profiel dat Carlo Ancelotti voor ogen heeft."



Als getalenteerde nummer 10 die wanhopig enthousiast publiek zoekt, past hij ook binnen het profiel van het type speler dat Napoli nu wil.



De Laurentiis weet dat ook en daarom zijn beeldrechten zo'n belangrijk agendapunt bij de onderhandelingen met James' zaakwaarnemers.



De 70-jarige filmproducer weet als geen ander dat de Colombiaan het talent en de persoonlijkheid heeft om een icoon te worden in San Paolo.



Er zal nooit een nieuwe Maradona zijn. Pluisje blijft voor altijd de Koning van Napels. Maar James zou op z'n minst een waardige erfgenaam van de troon kunnen worden.