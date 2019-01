Eden Hazard: "Lionel Messi is de allerbeste speler ooit"

De aanvaller is van mening dat niemand kan tippen aan Messi en laat ook zijn licht schijnen over de verstikkende situatie van Neymar bij Brazilië.

Chelsea-ster Eden Hazard noemt Lionel Messi de beste voetballer ooit en geeft toe dat hij geen plezier beleefde aan de onderlinge wedstrijd in 2018. De Argentijnse aanvaller van Barcelona domineerde de afgelopen tien jaar samen met Cristiano Ronaldo en de twee braken record na record. Toch is er volgens Hazard geen sprake van twee GOATS (Greatest of all Time).

"Twee zeg je? Absoluut niet. Er is er maar eentje en dat is Lionel Messi", verklaart de Belg tegenover HLN . "Die twee wedstrijden tegen Barcelona waren niet mijn mooiste herinneringen aan 2018. Ik was blij dat ik tegen Barcelona en Messi mocht spelen, maar kon niet brengen wat ik van mezelf verwachtte. Ik was gedesillusioneerd", verhaalt Hazard, wiens drie zoontjes de wedstrijd op Stamford Bridge bijwoonden.

"De oudste is een groot fan van Messi. Dat zijn we eigenlijk allemaal. Hij wilde Messi zien die dag, want dat is een bijzondere speler." Hazard, zelf ook een wereldtopper, kende een goed jaar, waarin hij België tot de derde plaats van het WK bracht. De ploeg verloor in de halve eindstrijd van Frankrijk, nadat het eerder van het Brazilië van Neymar won.

Doelman Thibaut Courtois keepte een geweldige wedstrijd en de spits van Paris Saint-Germain slaagde er niet in om de Goddelijke Kanaries bij de hand te nemen. Hazard troostte Neymar na afloop en blikt nu terug op dat beladen moment. "Het kwam zoals het kwam. Ik dacht er niet over na toen we elkaar tegenkwamen op het veld. Ik verplaatste me gewoon in hem en voelde met hem mee."

"Iedereen verwachtte dat hij de beste speler van het WK zou worden. Het moest en zou Neymar zijn. Lionel Messi lag uit het toernooi, Cristiano Ronaldo ook. De druk op zijn schouders moet immens geweest zijn", aldus Hazard, die in eigen land een soortgelijke status had. "Ik ken het gevoel, maar daar is het 10.000 keer heftiger dan in België, waar iedereen veel van mij verwachtte in 2014."

"Het land, de fans, de journalisten. Allemaal hadden ze het over Neymar, Neymar, Neymar. Het ging allemaal om hem. Het was overdreven hysterie rondom zijn persoon. Hebben we gewonnen? Dan is het dankzij Neymar. Hebben we verloren? Dan is het Neymar's schuld, alsof de andere 22 spelers in de Braziliaanse selectie niet eens meespeelden."

De aanvaller van PSG bezweek uiteindelijk onder de druk, maar er gaan meer kansen voor hem komen, voorspelt Hazard. "We hebben toen niet gesproken, want zijn Engels is niet zo goed. Het ging allemaal om het gebaar, niet om de taal. Op dat lastige moment in zijn carrière wilde ik hem laten merken dat ik hem respecteer, hem troosten. Hij is een topspeler en zijn moment zal komen. Misschien wel op het volgende WK."