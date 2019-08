Dylan Vente moet wennen aan slogan van RKC Waalwijk na transfer

Dylan Vente is vastberaden om een goed seizoen te draaien in de Eredivisie bij RKC Waalwijk.

Vrijdagochtend maakten en RKC bekend dat de spits tot het eind van het seizoen wordt gestald in Noord-Brabant. Vente hoopt als'betere spits' terug te keren in Rotterdam en zet in op een productief jaar. "Ik wil ervaring opdoen en meer minuten maken dan bij Feyenoord", vertelt hij aan FOX Sports .

In De Kuip hoefde Vente ondanks de blessure van Nicolai Jörgensen niet op veel speeltijd te rekenen. De jeugdexponent had in de seizoensouverture tegen (2-2) een basisplek, maar kende geen sterk optreden en raakte bovendien geblesseerd. Trainer Jaap Stam koos vervolgens voor een systeem met Steven Berghuis of Luciano Narsingh in de spits. "Er is niet uitgekomen wat ik wilde", beaamt Vente over zijn seizoensstart.

"Op trainingskamp ging het wel lekker, maar in de thuis- en oefenwedstrijden, zoals tegen Sparta Rotterdam, kwam het niet eruit zoals ik wilde", geeft hij toe. Vente wilde 'een seizoen als vorig seizoen', waarin hij nauwelijks speelde, vermijden. "Vandaar dat ik bij Feyenoord al een tijdje geleden had aangegeven dat ik verhuurd wilde worden. Als je realistisch bent, weet je dat je geen eerste spits wordt. Nicolai Jörgensen staat op de eerste rang en dat weet je van tevoren. Na een paar weken mocht het van Feyenoord."

Vene werd de afgelopen weken bekritiseerd door analisten als Pierre van Hooijdonk, Johan Derksen en Valentijn Driessen. Het ging hem aanvankelijk niet in de koude kleren zitten. "Ik zal eerlijk zeggen dat het in het begin niet leuk was om te horen. Maar op een gegeven moment dacht ik: ik heb er schijt aan wat mensen van mij zeggen en denken. Ik ga er alles aan doen om hier een goed seizoen te draaien en hopelijk keer ik als betere spits terug bij Feyenoord", zegt hij strijdvaardig.

Voorlopig ruilt Vente het 'You'll Never Walk Alone' van Feyenoord in voor het 'You'll Never Wolluk Alone', de slogan van RKC. Hij moet er nog even aan wennen, vertelt hij lachend. Wat de slogan precies betekent, was hij al gauw vergeten. "Ik zag het al voorbijkomen op social media. Het is wel grappig. Ik heb net al wat begrepen, maar het is al uit mijn hoofd geschoten", geeft Vente toe. 'Wolluk' is in de volksmond 'Waalwijk', zo wordt Vente daarna verteld. "Makkelijk te onthouden, dom van mij dat ik het niet wist", grapt hij.