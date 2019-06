'Drietal bestelt escorts na fikse nederlaag op Gold Cup en mag vertrekken'

De voetbalbond van Nicaragua heeft hard ingegrepen en drie spelers uit de selectie verwijderd.

Na de 4-0 nederlaag tegen Costa Rica op de Gold Cup zouden drie spelers escortdames hebben verwelkomd op hun hotelkamer. De bond is niet blij met de actie van het drietal en heeft het trio naar aanleiding van het incident geschorst, aldus Marca .



Marlon Lopez, Carlos Montenegro en Carlos Chavarria hadden een aantal uur na afloop van de nederlaag enkele escortdames besteld, een actie die niet werd gewaardeerd door de technische staf. De bondscoach en de bond hebben besloten het drietal naar huis te sturen. De twee eerstgenoemde spelers kwamen tegen Costa Rica negentig minuten in actie.



Bondscoach Henry Duarte is niet blij met de gang van zaken. De trainer laat zich echter niet expliciet uit over het verhaal over de escortdames. "Wij vertegenwoordigen ons land en zijn ambassadeurs van de sport. Wij kunnen het ons niet veroorloven om dit soort fouten te begaan. Als er iets is wat ons voetbal heeft doen groeien, dan is het wel discipline", aldus de trainer.