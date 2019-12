"Dit is echt het allerlaatste waar je als Ajax zin in hebt"

Voor Ajax staat woensdagavond in de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker een uitwedstrijd tegen Telstar op het programma.

Sinds afgelopen zomer zwaait Andries Jonker de scepter in Velsen-Zuid, dat op zijn kop staat door de naderende ontmoeting met de Amsterdammers. Jonker geeft in gesprek met het Algemeen Dagblad te kennen dat hij uitkijkt naar het duel met .

"Echt het allerlaatste waar je als Ajax zin in hebt, is spelen tegen op een woensdagavond, in een ministadionnetje op een kunstgrasveld. Het is een wedstrijd die je alleen maar kunt verliezen."

"En als het 0-8 wordt, maakt het eigenlijk nog niks uit", zegt Jonker, die merkt dat er een 'aangename onrust' heerst rond Telstar en spreekt van een 'lot uit de loterij'.

"Met deze wedstrijd hopen we het begrotingstekort te dichten. Je moet het zo zien: de spelersgroep kost in totaal, inclusief werkgeverslasten, zeven ton. Daar voetballen hier 26 mensen voor."

"Er loopt een speler rond die op jaarbasis 1296 euro verdient. En die is hier elke dag. Als je er zo over nadenkt dan hebben we natuurlijk niks in te brengen tegen Ajax", gaat de 57-jarige oefenmeester verder.

Er ontstond een ware stormloop op de tickets nadat Ajax uit de koker was gekomen voor Telstar. "Dranghekken om bij een wedstrijd van Telstar te zijn, kun je je dat een beetje voorstellen?"

Jonker heeft overigens alles op alles gezet om de focus bij zijn spelers de afgelopen weken vooral bij de eerstvolgende wedstrijd te houden.

"Ik heb een voorbeeld aangehaald van . Dan speelden we tegen Mainz op zaterdag en wachtte dinsdag . Denk je dat die spelers daar mee bezig waren? Als ze van Mainz verloren, stortte de hele boel in."