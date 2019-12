De nieuwe Klopp? Rose bloeit in Gladbach in de voetsporen van zijn mentor

De man die studeerde onder de Champions League winnende coach staat momenteel met zijn nieuwe ploeg bovenaan de Bundesliga.

"Ik vertrouw Marco in alles", zei Jürgen Klopp tegen Sky Sports Austria toen Marco Rose vorig seizoen met Red Bull Salzburg dichter bij de Oostenrijkse landstitel kwam.

"Marco zou iedere job aankunnen, hij is momenteel de meest gehypete coach van allemaal. Iedereen vraagt naar hem."

Klopp coachte Rose toen laatstgenoemde in de nadagen van zijn carrière bij Mainz speelde. Zes jaar lang werkten ze samen in een periode waarin de club promoveerde naar de en zelfs Europees voetbal haalde. Klopp vertrok in 2008 naar , terwijl Rose twee jaar later in Mainz zijn trainerscarrière begon als assistent-coach.

De -manager heeft gezien hoe Rose zich ontwikkelde en succes boekte dankzij zijn interpretatie van Klopp's bekende methode: 'gegenpressing', teamwork, een intens verlangen om aan te vallen en het vermogen om van het eigen stadion een waar fort te maken.

Tussen 2013 en 2017 was de 43-jarige Duitser jeugdtrainer bij Red Bull Salzburg en nadat hij met de Onder-19 de UEFA Youth League haalde, kreeg hij promotie naar het eerste elftal. Het seizoen erna, zijn eerste als hoofdtrainer, veroverde Rose de landstitel en werd de halve finale van de bereikt. In 2018/19 volgden de dubbel en de lovende woorden van Klopp.

Voor een aantal grotere clubs was de trainer uit Leipzig dan ook een aantrekkelijke optie, vooral in Duitsland. en werden genoemd als nieuwe werkgever voor Rose, net als , dat een opvolger zocht voor wonderkind Julian Nagelsmann.

Maar Rose koos dus voor , een 'sleeping giant' die ooit de grootste club van de Bundesliga was. De club die tussen 1970 en 1977 vijf keer landskampioen werd en de finale van de Europacup 1 bereikte.

Toen de gelegenheid ontstond om Rose vast te leggen, hoefde Gladbach-directeur Max Eberl niet lang na te denken, ook al had de ploeg al een prima trainer in de dugout zitten. Dieter Hecking coachte Die Borussen vorig seizoen naar de vijfde plaats in de Bundesliga, maar dat was niet genoeg om te voorkomen dat Eberl volledig voor Rose ging.

"We doen onze scouting wat betreft coaches altijd heel intensief en daardoor hadden we Marco al een tijdje in het vizier", legde Eberl uit aan Goal.

"We kijken ook veel Europese wedstrijden en we wilden hem live aan het werk zien. Na de wedstrijd ontmoetten we elkaar in een VIP-ruimte, want we konden zo laat op de avond niet meer naar huis vliegen. Die ontmoeting kwam toevallig tot stand, het was niet vooraf gepland. We hebben lang gepraat en ideeën uitgewisseld."

"Als sportief directeur krijg je zelden de kans om de trainer te halen die je graag wil. In 90 procent van de gevallen kies je een coach die beschikbaar is en die het beste bij je past. Maar je krijgt zelden de oplossing die je wil."

"Als Marco niet beschikbaar zou zijn geweest of ons had afgewezen, zou het logisch zijn geweest om door te gaan met Dieter."

Hecking was populair bij de fans, zeker nadat hij Gladbach naar de Europa League leidde. Maar Eberl's beslissing om hem te vervangen voor Rose is een meesterlijke zet gebleken.

Na veertien speelronden is Borussia Mönchengladbach namelijk de trotse koploper van Duitsland. Afgelopen weekend werd die koppositie keurig behouden dankzij een fraaie 2-1 zege op titelverdediger .

Net als Rose is ook Ramy Bensebaini, de maker van beide goals tegen Bayern, een nieuwkomer in het Borussia-Park. Hij past perfect bij de speelstijl van Rose, in een rol die heel bekend is bij het publiek op Anfield en in Salzburg sinds de late jaren '90 en vroege jaren '00. Klopp werd in Mainz namelijk omgeschoold van spits tot aanvallende rechtsback, Rose was onder leiding van Klopp linksback en nu worden ze allebei bejubeld om het feit dat hun vleugelverdedigers kansen creëren en zelfs doelpunten maken.

Op de tegenovergestelde flank van Bensebaini tegen Bayern speelde Stefan Lainer, een 27-jarige Oostenrijker die samen met Rose van Salzburg naar Duitsland kwam. Hij gelooft dat zijn trainer de spelers kan inspireren om nog beter te worden en dingen te doen waarvan ze dachten dat ze het niet in zich hadden.

"De coach weet precies hoe hij je enthousiast kan maken over zijn plan. Hij laat je geloven dat je dingen kan doen waar je misschien niet eens goed in bent", vertelde Lainer aan Bild.

"Je merkt dat we nu een ander soort voetbal spelen dan in het begin. We zijn veel krachtiger en winnen meer duels, omdat het automatisme steeds beter wordt. Er is nog steeds ruimte voor verbetering, maar het gaat de goede kant op. Dat voelen we als we op het veld staan en ik denk dat de fans dat ook merken. We zijn samen iets aan het opbouwen."

Ondanks het succes bij iedere stap in zijn trainerscarrière is Rose net als Klopp zeer bescheiden. Beide coaches staan op dit moment bovenaan in hun competitie, maar ze laten zich allebei niet meeslepen in discussies over een kampioenschap. Zelfs na de zege op Bayern München bleef Rose heel kalm en nuchter.

"Ik neem deze discussie pas serieus als ik die vraag nog steeds krijg na drie nederlagen op rij. We proberen alles objectief te bekijken", aldus Rose volgens Sky Deutschland.

"Als we vandaag met 4-0 hadden verloren, denk ik niet dat iemand hier iets had gevraagd over de landstitel. Dan hadden we de volgende dag gelezen dat een koploper zelden zo weinig kans had tegen de Duitse kampioen."

Ook zijn uitspraken voorafgaand aan het duel met Bayern deden denken aan Klopp en hij maakte een statement die ze allebei hopen waar te maken: "Het is cool om bovenaan te staan en dat willen we graag zo houden."