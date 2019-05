De Ligt: "Als Frenkie het deed, wist de tegenstander het helemaal niet meer"

Ajax heeft de titelstrijd gewonnen van PSV en dat is volgens Matthijs de Ligt grotendeels te danken aan een omzetting van trainer Erik ten Hag.

In de wedstrijden vlak na de winterstop verspeelden de Amsterdammers punten. Volgens De Ligt kwam dat doordat tegenstanders op een andere manier tegen gingen spelen. De landskampioen heeft daar op gereageerd door de speelstijl enigszins te veranderen.



"Onze tegenstanders hadden in de eerste seizoenshelft heel veel moeite met onze opbouw. We lieten Frenkie (De Jong, red.) inzakken, waardoor we met drie verdedigers kwamen te spelen omdat de backs hoger stonden. In de eerste seizoenshelft hadden weinig teams daar een antwoord op, dat kon je ook zien aan de resultaten. Dat was in de eerste seizoenshelft de sleutel, waardoor we goed konden voetballen. Frenkie die uitzakte, Nico (Nicolás Tagliafico, red.) die doorstapte en Dusan (Tadic, red.) die tussen de linies ging spelen, daar hadden heel veel tegenstanders moeite mee."



In de eerste seizoenshelft boekte Ajax de ene na de andere overwinning. Na de winterstop ging het moeizamer. "Eigenlijk vanaf de eerste wedstrijd na de winterstop zag je dat daar een oplossing voor had. De eerste wedstrijden gingen tegenstanders Heerenveen kopiëren en toen kregen we het lastiger. Tegenstanders begonnen Frenkie op te vangen met een soort mandekking, daar hadden we het lastig door", aldus De Ligt. "We moesten ons spel aanpassen. Gelukkig hebben we dat op het goede moment gedaan zodat het ons niet fataal werd."



Een sleutelrol was volgens De Ligt weggelegd voor De Jong. "Frenkie zakte vaak in, maar in de tweede helft van het seizoen speelde hij vaker vanuit het middenveld. Daley (Blind, red.) en ik moesten achterin vaker twee tegen een uitspelen. Daardoor werd het voor de tegenstanders ook schakelen. We brachten er meer variatie in. Het was niet zo dat Frenkie helemaal niet meer inzakte, maar als hij het deed wist de tegenstander het helemaal niet meer."