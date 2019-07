De Jong: "Ik ga niet zeggen dat ik hier kom om op zijn positie te spelen"

Frenkie de Jong heeft zijn eerste week bij Barcelona achter de rug.

In een uitgebreid interview met Mundo Deportivo en Sport vertelt hij over zijn eerste indrukken en kijkt hij vooruit op het komende seizoen. "Ik lach veel, omdat ik blij ben dat ik mag voetballen met spelers van een heel hoog niveau", geeft de 22-jarige middenvelder te kennen.

"Iedereen heeft me goed opgevangen, maar als ik iemand moet uitlichten die me extra geholpen heeft, moet ik Sergio Busquets zeggen. Hij helpt me met heel veel dingen. Als ik iets wil weten over de stad of de club, helpt hij me met alles", vertelt De Jong. Hij krijgt vervolgens de vraag of hij reeds met trainer Ernesto Valverde gesproken heeft. "Hij heeft me welkom geheten en vertelde enkele dingen over het team, hoe hij wil spelen. Ik denk dat hij van mij hetzelfde verwacht als van mijn ploeggenoten. Als ik hard werk, heb ik er vertrouwen in dat ik aan spelen zal toekomen."



"We hebben niet over mijn positie gesproken. Als het aan mij ligt, kan ik op iedere positie op het middenveld uit de voeten. Het liefst speel ik in de as, waar ik de bal kan krijgen. Ondanks dat ik al een aantal keer achterin heb gespeeld, ligt daar niet mijn voorkeur. Maar als het team me daar nodig heeft, zal ik daar spelen. Ik voel me op het middenveld meer op mijn gemak", vervolgt de middenvelder. Van druk heeft hij voorlopig nog geen last. "Natuurlijk is een van de beste teams ter wereld, dus er zal druk komen. Maar die was er ook bij , misschien dat het anders is als het eenmaal begonnen is."



Ivan Rakitic zei onlangs met een knipoog dat de positie van De Jong al bezet is door hem. "We hebben over veel dingen gesproken, maar niet daarover. Hij is een geweldige speler, ik respecteer hem enorm en hij heeft al enorm veel voor de club betekend. Gezien zijn carrière is hij een voorbeeld voor me en ik ga niet zeggen dat ik hier kom om op zijn positie te spelen. De positie maakt mij niet uit, ik wil spelen en het maakt niet uit waar", zegt De Jong. De afgelopen tijd is er meer dan geregeld gespeculeerd over de eventuele terugkeer van Neymar en hij ziet de Braziliaan graag naar Barcelona komen.



"Natuurlijk zou ik willen samenspelen met Neymar. Hij is een hele goede speler, maar het is niet aan mij of hij terugkeert bij Barcelona", bekent De Jong. "Bij een club als Barcelona is het normaal dat er veel concurrentie voor een positie is, daar maak ik me geen zorgen over. Anders had ik wel een andere club gekozen, maar ik heb er vertrouwen in dat ik in de basiself kan komen. De trainer heeft nog niet gezegd met hoeveel middenvelders we gaan spelen, dus dat moeten we afwachten. Het is niet moeilijk om met meer aanvallers te spelen, omdat de tegenstander zich daar ook op moet instellen."



Matthijs de Ligt werd deze week gepresenteerd bij en De Jong wordt gevraagd waarom zijn voormalig ploeggenoot bij Ajax niet voor Barcelona heeft gekozen. "Het is niet aan mij om dat te zeggen. Natuurlijk had ik het leuk gevonden om met hem bij Barcelona te spelen, maar Juventus is evengoed een mooie kans. Hij heeft met zijn familie en zijn zaakwaarnemer erover gesproken en ik ben heel blij voor hem dat hij deze keuze heeft gemaakt, dus ik ben niet teleurgesteld. We zullen zien wat er gaat gebeuren."