De Boer gaat in op vreemd penaltymoment voor Atlanta

Atlanta United ging in de nacht van woensdag op donderdag met 3-2 onderuit op bezoek bij Toronto, maar dat had niet gehoeven.

Het duel had voor de formatie van trainer Frank de Boer een andere afloop kunnen hebben, daar de bal na het laatste fluitsignaal nog op de stip ging. Bij FOX Sports vertelt De Boer over de enigszins opvallende strafschop, die overigens gemist werd door Gonzalo Martínez.

"Ik zag direct dat de spelers appelleerden voor hands, dus dan weet je dat er een VAR-moment kan komen. Een speler liep al in de catacomben, volgens mij. Twee jongens zeiden tegen de scheidsrechter dat er hands gemaakt was, waardoor hij ging kijken. Toen gaf hij een penalty", vertelt De Boer. Martínez, eerder in de wedstrijd nog trefzeker vanaf elf meter, liet de kans op de 3-3 liggen. "Hij had er daarvoor ook een gemaakt, dus hij is gewoon de vaste penaltynemer op dit moment."



Dat Martínez de strafschop nam, had alles te maken met de afwezigheid van Josef Martínez. De spits neemt momenteel met Venezuela deel aan de Copa América. Ondertussen is ook de Gold Cup aan de gang, waar het nationale elftal van de Verenigde Staten aan deelneemt. De Major League Soccer ( ) gaat echter 'gewoon' door. "Dat is raar, maar daar heb je mee te maken. De een heeft er meer last van dan de ander."



De Boer kende een stroeve start, maar lijkt de boel nu aardig op de rit te hebben bij . "Je bent nooit tevreden, want we kunnen nog beter voetballen. In deze competitie kan iedereen van elkaar winnen, wat ook te maken heeft met het reizen en de ondergrond waar je op speelt. De ene keer is het heel stroef en droog kunstgras, de andere keer speel je op een fantastisch veld. Er zijn ook verschillende weersomstandigheden. Soms is het bloedheet, maar ergens anders kan het enorm koud zijn. We hebben ook weleens gehad dat een wedstrijd onderbroken is door storm en bliksem."