Courtois: "Ik zou Hazard graag bij Real Madrid zien"

Eden Hazard wordt al geruime tijd aan Real Madrid gelinkt en Thibaut Courtois zou zijn landgenoot graag in Spanje verwelkomen.

Hazard liet begin februari weten dat hij een beslissing heeft genomen over zijn toekomst, al is het nog niet duidelijk of hij echt gaat verlaten. "Ik weet niet of hij naar komt en ik weet ook niet of de club hem wil halen", vertelt Courtois aan Onda Cero. "Hij is een geweldige speler, maar ik beslis niet over zulke zaken."



"Iedereen moet zelf bepalen wat hij wil in zijn leven. Voor mij is Eden één van de beste spelers ter wereld en ik zou hem graag bij Real Madrid zien spelen", aldus de Belgische keeper, die eerder bij Chelsea al teamgenoot was van Hazard. De 28-jarige dribbelaar was bij The Blues dit seizoen goed voor dertien goals en elf assists in de Premier League.



Zijn contract op Stamford Bridge verloopt in de zomer van 2020 en tijdens de interlandperiode ontkende hij geruchten dat een overstap naar Madrid al geregeld is. "Ik ben hier niet om over Real te praten. Er is nog niets bekend."



Chelsea staat momenteel zesde in de Engelse competitie. Zondag spelen de Londenaren een uitwedstrijd tegen en woensdag komt op bezoek. In de kwartfinales van de moet de formatie van Maurizio Sarri het gaan opnemen tegen Slavia Praag.