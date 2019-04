Clasie over toekomst: "Speelt wel mee in mijn hoofd"

Jordy Clasie lijkt bezig te zijn aan zijn laatste maanden bij Feyenoord. De middenvelder wordt dit seizoen gehuurd van Southampton.

De verwachting is dat Clasie over enkele maanden terugkeert bij zijn club in Engeland. "Natuurlijk speelt mijn toekomst mee in mijn hoofd. Niet direct tijdens de wedstrijd, maar onbewust buiten de wedstrijden om wel", zegt de 27-jarige speler in gesprek met De Telegraaf.



"Op dit moment wil ik me alleen maar focussen op het veroveren van de derde plek met . Ik wil het hier zo goed mogelijk afsluiten. Op wat er daarna gaat gebeuren met mij heb ik nu toch geen invloed. Maar ik speel natuurlijk wel voor mijn toekomst, dat besef is er wel", aldus de middenvelder.



Jordy Clasie speelde jaren in de jeugd van Feyenoord, waar hij in 2011 zijn debuut maakte. De kleine spelmaker groeide uit tot publiekslieveling en in de zomer van 2015 werd hij verkocht aan The Saints. In zijn tweede seizoen in Engeland kwam Clasie echter minder aan spelen toe en hij werd daarom in 2017/18 verhuurd aan .



Dit seizoen draagt Clasie dus weer tijdelijk de clubkleuren van Feyenoord. Afgelopen weekend maakte hij zich niet populair door boos te reageren na een wissel tegen . De 17-voudig Oranje-international bood meteen na de wedstrijd zijn excuses aan.