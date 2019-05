Cech verrast en gaat na Europa League-finale aan de slag bij Chelsea

Petr Cech keert deze zomer terug bij Chelsea, zo meldt Sky Sports dinsdagavond.

De doelman van stopt na dit seizoen als voetballer en wordt vervolgens sportief directeur op Stamford Bridge. Welke verantwoordelijkheden hij precies zal hebben, is volgens de televisiezender nog niet bekend.

had tot november 2017 een technisch directeur, maar na het vertrek van Michael Emenalo bleef die positie onbemand. Een sportief directeur heeft de club nog nooit gehad. Eigenaar Roman Abramovich heeft sinds zijn aantreden in 2003 een grote invloed gehad op het transferbeleid, zeker na het vertrek van Emenato. De functie van sportief directeur is dus nieuw voor zowel Chelsea als de voormalig doelman van the Blues . Cech neemt volgende week woensdag afscheid als prof, in de -finale tegen nota bene Chelsea.



In maart meldde France Football nog dat Chelsea het oog had laten vallen op Luis Campos, de sportief directeur van , maar zijn komst lijkt van de baan. Het ziet er evenwel naar uit dat Campos gaat vertrekken bij Lille: de man die in het verleden onder meer James Rodríguez, Bernardo Silva en Benjamin Mendy naar haalde wordt gelinkt aan en .



Overigens is het maar de vraag hoeveel de Tsjech te doen zal krijgen op Stamford Bridge, daar Chelsea een transferverbod heeft gekregen voor de komende twee windows. De club is, na een mislukt hoger beroep, naar het Hof van Arbitrage voor Sport (CAS) gestapt om dat verbod van tafel te krijgen. Bovendien is het de vraag met welke trainer Cech gaat samenwerken: de toekomst van Maurizio Sarri is een groot vraagteken.