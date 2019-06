Brands weet miskoop van Koeman voor zestien miljoen euro te slijten

Nikola Vlasic verruilt Everton definitief voor CSKA Moskou, zo maakt de Russische club via de officiële kanalen bekend.

De 21-jarige middenvelder zet bij de nummer vier van het afgelopen Premjer Liga-seizoen zijn handtekening onder een vijfjarig contract. Volgens de Echo maakt CSKA Moskou zestien miljoen euro over naar .

Ronald Koeman haalde Vlasic in de zomer van 2017 naar Everton, nadat de middenvelder indruk had gemaakt in de ontmoeting van the Toffees met Hajduk Split in de vierde voorronde van de . De Kroatische club hield een kleine elf miljoen over aan het vertrek van Vlasic, die in Engeland aanvankelijk op de nodige speeltijd kon rekenen. Het gedwongen vertrek van Koeman veranderde de zaken voor de middenvelder echter behoorlijk.



Onder diens opvolger Sam Allardyce kwam hij nauwelijks in de plannen voor, waardoor Vlasic zijn eerste seizoen bij Everton slechts negentien officiële wedstrijden speelde. Ook bij Marco Silva, sinds vorige zomer de manager op Goodison Park, hoefde de vijfvoudig Kroatisch international niet te rekenen op veel speelminuten, waardoor hij op huurbasis naar CSKA Moskou besloot te vertrekken. In Rusland kende Vlasic een uitstekend seizoen.



Vlasic speelde totaal 31 officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor 8 doelpunten en 7 assists. CSKA Moskou was buitengewoon tevreden over de middenvelder, waardoor men nu besloten heeft om een bedrag van zestien miljoen neer te tellen. Met dit bedrag zullen the Toffees hoogstwaarschijnlijk André Gomes definitief naar Engeland halen. De middenvelder werd afgelopen seizoen al gehuurd van .