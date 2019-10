Boadu en Stengs wijzen naar elkaar: "Ik denk wel al 25 miljoen euro"

Calvin Stengs en Myron Boadu zijn misschien wel de twee grootste talenten in dienst van AZ.

De twee aanvallers worden in gesprek met de NOS gevraagd een schatting te maken van elkaars waarde op de transfermarkt en beiden komen met hetzelfde antwoord: minimaal 25 miljoen euro. Stengs denkt dat de waarde van Boadu nog een stuk omhoog zal gaan.

Op de vraag wie van de twee het meeste geld gaat opleveren, wijzen beide spelers naar elkaar. " Cal is nu al een stuk constanter dan ik. Welk bedrag hij waard is? Ik denk wel al 25 miljoen euro en we zijn nog maar net begonnen. Ik denk dat veel clubs een speler als Calvin Stengs willen, al zal niet snel afscheid van hem willen nemen", aldus de achttienjarige Boadu over zijn twintigjarige ploeggenoot.

Stengs verwacht dat Boadu AZ in de toekomst meer op gaat leveren dan 25 miljoen euro. "Hij is nog zo jong en al zo goed. En hij scoort al in Europa en in de ", zegt de buitenspeler over de spits, die dit seizoen namens AZ in alle competities zeven keer scoorde.

"Daar willen clubs wel veel voor betalen. Dat moet nog meer zijn dan 25 miljoen euro, haha. Maar het is niet aan ons om dat te bepalen. Dat laten we aan Max (Huiberts, technisch directeur AZ, red.) en zaakwaarnemers over."

Boadu werd geboren in Amsterdam en Stengs in Amstelveen. Wie van de twee vroegere in een -pyjama sliep? "Ikke niet, hoor", reageert Stengs direct. "Ik sliep sowieso niet in een pyjama, ook niet eentje van AZ. Ik sliep in een onderbroek en in mijn blote bassie ." Ook Boadu ontkent stellig: "Ik woon wel dicht bij de Johan Cruijff ArenA, maar dat heb ik nooit gedaan."