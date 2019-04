''Bidding war' op komst: Ziyech kan Ajax inruilen voor Engelse top'

Hakim Ziyech staat naar verluidt in de belangstelling van een aantal topclubs uit de Premier League.

Ziyech was vorig jaar zomer dicht bij een vertrek bij , maar om uiteenlopende redenen liep een overgang naar bijvoorbeeld spaak. Engelse media schrijven zondag dat de spelmaker annex Marokkaans international zijn loopbaan in de Premier League kan vervolgen en dat er mogelijk een bidding war ontstaat. Meerdere clubs hebben immers interesse.



Volgens de laatste berichten uit Engeland zien , , en in Ziyech een versterking voor komend seizoen en staat men op het punt om contact te zoeken met directeur voetbalzaken Marc Overmars. De verwachting is dat de clubs na de verrichtingen van Ziyech in de halve finales van de tegen competitiegenoot tot een definitief oordeel zullen komen.



"Alles is mogelijk", liet de speler afgelopen week weten bij Inside Ajax over een mogelijke transfer. "Ik ben altijd iemand die heel kieskeurig is en er moet wel een club zijn die ik in wil ruilen voor Ajax. Dat gebeurt niet zomaar." Het contract van Ziyech bij Ajax loopt nog tot medio 2021, waardoor de onderhandelingspositie van de Amsterdammers vrij sterk is. De vraagprijs van de Amsterdamse club zou ongeveer 35 miljoen euro bedragen.



De Süddeutsche Zeitung wist afgelopen week te melden dat al een tijdje 'intensieve contacten' met hem onderhoudt. Ook , waar transferexpert Monchi is teruggekeerd als technisch directeur, heeft nog altijd interesse in de smaakmaker. Monchi wilde de Marokkaans international in 2015 naar Zuid-Spanje halen en zat vorig jaar zomer in dienst van AS Roma achter de interesse van de Romeinen.