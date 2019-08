Berghuis pakt onnodig geel: "Ja, ik verveelde me een beetje"

Voor de televisiekijkers was Dinamo Tbilisi - Feyenoord geen aantrekkelijke wedstrijd en dat gold ook voor de spelers op het veld.

Het was volgens Steven Berghuis een kwestie van 'doel bereikt, snel terug naar Nederland'. "Ja, zo kun je het wel zeggen. Wegwezen", luidt zijn conclusie na het 1-1 gelijkspel in Georgië. Door een eerdere 4-0 zege in De Kuip stootte probleemloos door naar de laatste voorronde van de .

"Het was een heel saaie wedstrijd. Dit is niet waar je het voor doet als voetballer. Je moet je plicht doen en weg", stelt Berghuis voor de camera van FOX Sports. Volgens de aanvaller hielp het niet dat het stadion leeg was, afgezien van 140 meegereisde Feyenoorders. Bovendien gingen er van Dinamo Tbilisi weinig aanvallende intenties uit. "Je staat 4-0 en de tegenstander maakt dan nog steeds geen aanstalten om doelpunten te maken. Ze gaven ons de bal."

"Wij voetbalden in een heel laag tempo. Je komt niet voor niets naar Georgië en probeert dan nog te winnen, ook voor de punten (coëfficiënten, red.). Alle omstandigheden bij elkaar maakten dat het zo ging. Dat is wel jammer", aldus Berghuis, die in de blessuretijd van de eerste helft een gele kaart kreeg voor het wegtrappen van de bal. "Ja, ik verveelde me eigenlijk een beetje. Dat kon je wel aan me zien, denk ik", zegt hij daarover.

Ploeggenoot Luciano Narsingh, die Luis Sinisterra afloste in de basis, stelt dat Feyenoord de intentie had om de wedstrijd te winnen. In de tweede helft zag het daar lang niet altijd naar uit. "Het team wil hier met 3-1, 4-1 winnen. Dat is lekker voor het gevoel. Maar het resultaat telt en we zijn gelukkig door naar de volgende ronde", aldus de buitenspeler, die wel erkent dat Feyenoord zeker in de slotfase meer rond speelde in plaats van vooruit dacht. "We hadden niet echt de honger om te scoren."

Het was voor Narsingh de eerste keer sinds zijn transfer naar Feyenoord dat hij negentig minuten meedeed. "De pijp was zeker leeg. Ik ben vermoeid, heb zware benen", vertelt hij. "Maar het voelt wel lekker." Zijn eigen spel was niet voldoende, vindt Narsingh. "Ik verwacht veel van mezelf. Meer dan ik nu heb gebracht. Het gaat stap voor stap, je kan niet gelijk een hoog niveau halen. Ik ben blij met negentig minuten en dat het langzaam maar zeker beter gaat."