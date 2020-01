'Bayern München loopt blauwtje bij Crystal Palace met huurvoorstel'

Bayern München is nog altijd op zoek naar versterkingen voor de vleugels en Leroy Sané geldt als droomaanwinst.

Doordat de aanvaller van echter nog niet hersteld is van een zware knieblessure, kijkt der Rekordmeister ook naar andere oplossingen.

De Duitse grootmacht zou zich namelijk in de afgelopen dagen bij hebben gemeld met het voorstel om Wilfried Zaha tot het einde van het seizoen te huren.

The Guardian weet woensdag te melden dat dat idee meteen is afgeschoten door the Eagles. Crystal Palace houdt wel rekening met een vertrek van Zaha, maar de Londenaren zullen alleen genoegen nemen met een transfersom van 94 miljoen euro.

Bayern wilde hem in eerste instantie tot het einde van het seizoen huren, met uitzicht op een permanente overgang. Zaha veranderde onlangs van zaakwaarnemer en zijn nieuwe belangenbehartiger, Pini Zahavi, heeft goede connecties bij de Duitse grootmacht.

Desondanks is het Bayern nog niet gelukt om de Ivoriaans international in te lijven. De aanvaller zelf heeft inmiddels wel zijn zinnen gezet op een volgende stap, nadat afgelopen zomer deals met en afketsten.

De kans dat Bayern aankomende zomer weer terugkomt bij Zaha is overigens aanwezig. Als het de Duitsers niet lukt om Sané in te lijven, geldt hij nog steeds als alternatief.

werd de afgelopen weken ook genoemd als mogelijke bestemming voor de aanvaller, maar de stadsgenoot van Crystal Palace lijkt inmiddels verder te kijken.

Zahavi zou er daarnaast aan werken om de langlopende interesse van weer nieuw leven in te blazen.