Bayer Leverkusen beloont Peter Bosz met nieuw contract

Peter Bosz blijft langer bij Bayer Leverkusen. De club is tevreden over de Nederlandse trainer en heeft hem beloond met een nieuw contract tot medio 2022.

Bosz staat sinds januari 2019 aan het roer bij de club uit de . Onder zijn leiding plaatste de club zich voor de , terwijl Leverkusen dit seizoen is terug te vinden op de zesde plaats op de ranglijst. De vorige verbintenis van Bosz liep aan het einde van dit seizoen af.

Ook het contract van assistent-trainer Hendrie Krüzen, Bosz’ vaste rechterhand, is verlengd tot aan de zomer van 2022. De 56-jarige hoofdtrainer heeft het goed naar zijn zin, zo laat hij weten. "We hebben een leergierig, ambitieus en loyaal team, dat ons het afgelopen jaar veel plezier heeft bezorgd."

Lees beneden verder

"Deze ploeg verzaakt nooit, zelfs niet in de moeilijke fases. Ze hebben altijd geloofd in onze filosofie. Wij geloven in dit team en deze club. Er is hier veel mogelijk en we kijken ernaar uit om onze weg hier te vervolgen."

"We waarderen de dagelijkse werkzaamheden van Peter Bosz bij Bayer", reageert voorzitter Fernando Carro op de clubwebsite. Hij laat weten dat de clubleiding tevreden is over de trainer, met name vanwege de prestaties en het aantrekkelijke voetbal van het eerste elftal. "Wij hebben ambitieuze doelen en we zijn ervan overtuigd dat we deze kunnen behalen met Peter als hoofdtrainer."

Technisch directeur Rudi Völler spreekt op het clubkanaal lovend over de ex-trainer van onder meer en . "De hand van Peter is goed zichtbaar tijdens de trainingen en wedstrijden. Hij is in staat om een team te ontwikkelen. Zijn visie past bij die van ons."

"Leverkusen staat al jaren voor agressief, dominant en snel voetbal. We hadden als snel door dat beide partijen met elkaar verder wilden, we zijn blij dat de samenwerking een vervolg krijgt."